Yunanistan'ın, Kıbrıs Barış Harekatı rahatsızlığı

Başbakan Miçotakis, adaya barış getiren harekat sonrasında "Kıbrıs'ın yarası kanamaya devam ediyor." iddiasını ortaya attı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 46 yıl geçti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barışı getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te harekat başlattı.

Harekat öncesinde Kıbrıs Rum tarafı, sürekli Kıbrıs Türklerini devlet kurumlarından dışlama, izole etme, Ada'daki varlıklarını sona erdirme ve Yunanistan ile birleşme (Enosis) yolunu açmaya yönelik girişimlerde bulundu.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Türkiye, düzenlediği harekatla Rum tarafı ve Atina'nın planlarını suya düşürdü. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, harekatın 46. yıldönümünde tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarının "kana bulandığı" bir görsel paylaşan Miçotakis, Rumların zulmünü görmezden geldi.

"KIBRIS'IN YARASI KANIYOR"

Türkiye'nin barış harekatını "istila" şeklinde niteleyerek haddini aşan Yunan başbakan, açıklamasında "46 yıl sonra Kıbrıs'ın yarası kanamaya devam ediyor. Aynı zamanda, tüm bölgenin gökyüzü ne yazık ki, daha fazla provokasyon bulutuyla kaplanmaya devam ediyor." iddiasında bulundu.

AKLI, AYASOFYA'DA KALDI

"Birleşik ve Avrupalı Kıbrıs için mücadeleye ediyoruz." görüşünü paylaşan Miçotakis, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi için "Dünya kültürüne hakaret etmektir." dedi.