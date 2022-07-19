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    Yunanistan'ın nüfusu yüzde 3,5 azaldı

    Yunanistan'ın nüfusu, bir önceki nüfus sayımının yapıldığı 2011'e oranla yüzde 3,5 azalarak 10 milyon 432 bin 481'e geriledi.
    • AA
    • 19.07.2022 - 20:25
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    Yunanistan'ın nüfusu yüzde 3,5 azaldı

    Yunanistan İstatistik Kurumunun (ELSTAT) 2021'de yapılan nüfus sayımına ilişkin açıkladığı verilere göre, ülke nüfusunun yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü kadınlar oluşturuyor.

    Yüzde 3,5 azaldı

    Ülkenin nüfusu, bir önceki nüfus sayımının yapıldığı 2011'e oranla yüzde 3,5 azalarak 10 milyon 432 bin 481'e gerilerken; en kalabalık yerleşim bölgesi, 3 milyon 792 bin 469 nüfusla içerisinde başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi oldu.

    En az nüfus Kuzey Ege bölgesinde

    AA'da yer alan habere göre, en az nüfusa sahip bölgenin ise 194 bin 136 nüfusla Kuzey Ege olduğu görüldü.

    Güney Ege hariç diğer 12 bölgede nüfusta azalma yaşanırken, Güney Ege Bölgesi nüfusu 2011'e oranla yüzde 5 oranında artış gösterdi.

    Yunanistan ın nüfusu yüzde 3,5 azaldı #1


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