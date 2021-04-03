Yunanistan ölüme terk etti, kaçak göçmenler yaşadıklarını anlattı

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve ölüme terk edilen 84 kaçak göçmenlerden biri, Yunanlıların kendilerini dövdüğünü söyledi.

Yunanistan’ın uyguladığı psikolojik ve fiziki şiddet ardından ölüme gönderdiği göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıyor.

Sahil Güvenlik botları yapılan incelemelerle, yerleri tespit edilen göçmenler, kimi zaman darbdedilmiş kimi zaman elleri ve ayakları bağlı halde bulunuyor.

Son olarak Ayvalık Sarımsaklı ilçesinde, bir grup düzensiz göçmenin lastik bot içerisinde olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca benzin hortumu kesilerek Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen ölmekten kurtarıldı.

TÜRK SULARINA İTTİLER

Meydana gelen ikinci olayda ise, Yunanistan’ın Midilli adası ile Ayvalık arasında orta hattın Yunanistan tarafında yaşandı.

Yunan Sahil Güvenlik unsuru LS-080 ile 1 Yunan Zodiac Botun, içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik bota müdahale ettiği tespit edildi.

Olay üzerine 3 Sahil Güvenlik Botu ile bölgede bulunan 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gemisi görevlendirildi.

Olay mahalline intikal eden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından Türk karasularına geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtardı.

Ölümün kıyısından alınan göçmenler, Küçükkuyu Limanı’na getirildi.

Yunanlıların dövdüğü düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı VİDEO



“DENİZİN ORTASINDA BIRAKIP GİTTİLER”

Kurtarılan kaçak göçmenlerden biri, yaşadığı o korkunç anları şu ifadelerle anlattı:

“Gece saat 02.00 civarında Ayvalık'tan yola çıktık. Çok yakındık, yaklaşık 15 dakika sonra Midilli Adasına varacaktık. Birkaç kişi bizim botumuzun üstüne çıktı. Sonra bizim motorumuzu alıp, dövmeye başladılar. Yaklaşık yarım saat bizi dövdüler. Bizim kendi botumuzu, onların botuyla bağladılar. Yaklaşık 1 saat bizi arkalarında çektiler. Denizin ortasında bırakıp, geri gittiler.”