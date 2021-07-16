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    Yunanistan'ın Sisam adasında yangın

    Üç köyün yakınlarında devam eden yangın için ekipler, söndürme işlemi için harekete geçti. Yetkililer, alevlerin kundaklamadan kaynaklandığını düşünüyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 11:27
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    Yunanistan'ın Sisam adasında yangın

    Yunanistan'daki Sisam adasında çıkan yangın, ikinci günde şiddetini artırdı.

    Alevlere müdahale için bölgeye takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

    100'den fazla itfaiyeci, 7 kara ekibi ve gönüllüler, yangını söndürmek için harekete geçti. 5 uçak ve 6 helikopter de müdahale kapsamında görevlendirildi.

    TAHLİYE HAZIRLIĞI

    Yunan basını, alevlerin üç köyün yakınında etkisini gösterdiğini aktardı. Yerel sakinlere acil tahliye için beklemede olmaları iletildi.

    Bu arada yetkililer, Kokkari sahil köyündeki evleri ve otelleri tahliye etti. 52 itfaiyeci ve 22 itfaiye aracının bugün bölgeye gönderilmesi bekleniyor.

    Yangının neden çıktığına dair soruşturma başlatıldı.

    Yunanistan ın Sisam adasında yangın #1

    "KUNDAKLAMA OLDUĞU BELLİ"

    Yunan basını, yangının çıktığı Sisam'dan fotoğraflar paylaştı. Yetkililer, kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

    Doğu Sisam Belediye Başkanı George Stantzos, "Yangın tarımdan veya başka bir faaliyetten kaynaklanmıyor. Kundaklama olduğu belli." dedi.

    Stantzos'a göre, rüzgarlar azaldı, ancak yangın tehlikeli ve aktif olmaya devam ediyor.

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