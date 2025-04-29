Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda orman yangını

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Yunanistan’ın turistik adası Zakintos’ta panik anları...

Adada, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

437 KİŞİNİN YAŞADIĞI KÖYDE YANGIN

Yangının, adanın dağlık kesiminde bulunan ve yaklaşık 437 kişinin yaşadığı Agios Leon yerleşiminde başladığı bildirildi.

EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Yangın ihbarı üzerine Yunanistan İtfaiye Teşkilatı hızla harekete geçti.

Olay yerine 26 itfaiyeci, 6. E.MO.D.E. birimine bağlı bir yaya ekip, 9 itfaiye aracı, 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter sevk edildi.

YANGININ SEBEBİ BİLİNMİYOR

Bölgedeki söndürme çalışmaları devam ederken yetkililer, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.