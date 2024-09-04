Yurt dışına kaçırılan Bintepeler kolyesi, Türkiye'ye iade edildi Yurt dışına kaçırılan ve Manisa'nın Bintepeler arkeolojik alanından çıkarıldığı belirlenen yaklaşık 2 bin 700 yıllık Bintepeler kolyesi, iade edildi. Türkiye'ye getirilecek olan eser, Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergilenecek.

DHA

Türkiye'den yurt dışına kaçırılan yaklaşık 2 bin 700 yıllık Bintepeler kolyesinin iadesi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Massachusetts Eyaleti'nde yer alan Boston Güzel Sanatlar Müzesi arasında varılan anlaşma ile eser, Türkiye'ye getirilecek.

Lidya sanatının karakteristik özelliklerini taşıyan ve yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaki eseri altın ve karnelyan taşlarından oluşan nar şeklinde boncuklar süslüyor.

TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİ BÜYÜK

Bölge için tarihi ve kültürel önemi büyük olan bu eser milattan önce 6'ncı veya 5'inci yüzyıla tarihlendiriliyor.

Manisa Müzesi Müdürlüğü envanterinde kayıtlı Bintepeler Nekropol Alanı'ndan çıkan diğer eserlerle de benzerlik göstermesi açısından önem taşıyor.

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

Eseri 1982 yılında edinen Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Anadolu kökenli olduğu dışında herhangi bir mülkiyet veya köken bilgisine sahip olmadığı eser için 2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu ile iletişime geçti. Bakanlığın yürüttüğü bilimsel incelemeler ve arşiv araştırmaları sonucunda, kolyenin 1970'lerde Bintepeler Nekropol Alanı'nda, yüzlerce Lidya tümülüsünün bulunduğu bölgeden yasa dışı kazılarla çıkarıldığı ve yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi.

Bu bilgiler ışığında da Boston Güzel Sanatlar Müzesi, kolyenin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. Bugüne kadar iyi korunmuş olarak ulaşan altın kolye bu yıl Türkiye'ye iadesi sağlanan 21'inci eser oldu. Bintepeler kolyesi, ileriki dönemde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek.

"ANADOLU'NUN BİR ESERİNİ DAHA GETİRİYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserin Türkiye'ye iadesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılında 20 tarihi eseri doğduğu topraklara döndürdük. Anadolu'nun bir tarihi eserini daha Türkiye'ye getiriyor ve bu sayıyı 21'e ulaştırıyoruz. Yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen altın Bintepeler kolyesini Boston Güzel Sanatlar Müzesi ile gerçekleştirdiğimiz müzakereler sonucu dün akşam teslim aldık.

Manisa kökenli, nar şeklinde altın ve kırmızı akik boncuklardan oluşan bu tarihi eser, bölge tarihi açısından da oldukça önemli. Bintepeler kolyesinin iadesi süresince desteklerini esirgemeyen Boston ve New York Başkonsolosluğumuz olmak üzere emeği geçen tüm Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)