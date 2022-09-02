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    Yurt içinde polisin gözü: UÇBEY

    Dikey iniş ve kalkış özelliği ile piste ihtiyaç duymayan UÇBEY, yurt içinde polisin en büyük yardımcısı oldu.
    • 02.09.2022 - 18:36
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    Yurt içinde polisin gözü: UÇBEY

    Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi atılımının en gözde ürünleri olan SİHA ve İHA'lar sadece terörle mücadele ve savaşlarda değil yurt içinde asayişin sağlanmasında da etkili oluyor.

    Bayraktar, Bayraktar TB2 ve AKINCI givi ürünler dünyanın gündemindeyken yurt içinde de UÇBEY polisin en büyük yardımcısı.

    AA'nın haberine göre POLSAN VE HABERSAN'ın ortaklığı ile kurulan BİYOTEKSAN tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen UÇBEY VTOL Bulut Altı İHA, yurt içinde emniyet teşkilatı tarafından operasyonlarda görev yapıyor.

    Dikey iniş ve kalkış özelliği

    Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen UÇBEY bulut altı insansız hava aracı (BİHA) dikey iniş kalkış (VTOL) özelliğiyle esnek biçimde kullanılabiliyor. 3,5 metre kanat açıklığına ve 22 kilogram kalkış ağırlığına sahip UÇBEY VTOL BİHA, taşıdığı ISR gimbal sistemiyle keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılabiliyor.

    UÇBEY piste ihtiyaç duymuyor

    Elektrik motorlarıyla 3 saat havada kalabilen UÇBEY, dikey iniş kalkış özelliğiyle pist ihtiyacı olmadan birçok alanda ve arazide hızlıca kullanılabiliyor. Elektrikli motorları sayesinde UÇBEY, bin metre irtifada görünmüyor ve duyulmuyor.

    Bu sayede keşif-gözetleme ve istihbari operasyonlarda hedefe fark edilmeden operasyonu başarıyla gerçekleştirebiliyor. TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilenen milli ve yerli "UÇBEY" vatandaşların ilgi odağı oldu.

    Yurt içinde polisin gözü: UÇBEY #1

    50 kilometrelik mesafeden kaliteli görüntü

    BİYOTEKSAN Teknoloji Direktörü Ali Algül, AA muhabirine, UÇBEY'in tamamıyla yerli ve milli olarak üretildiğini söyledi.

    Uçbey'in, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan AR-GE çalışması sonucunda üretildiğini aktaran Algül, "UÇBEY elektrikli VTOL olması sebebiyle dikey kalkış ve yatay uçuş yapabilen bir bulut altı insansız hava aracıdır. Ana özelliklerinden biri de 3 saat havada kalması ve keşif gözetim yapabilmesidir.

    50 kilometrelik mesafeden kaliteli görüntü aktarabilmektedir. Dikey kalkış yapabilmesi emniyet birimlerimiz için kritik öneme sahip olmasını sağlamaktadır. Çünkü piste ihtiyaç duymamaktadır. Kolay taşınabilir ve mobilizesi yüksek bir üründür. Bu yönleriyle emniyetimiz ve diğer ihtiyaç duyan birimlerimizin eli, ayağı, gözü ve kulağı olabilmektedir." dedi.

    Polis teşkilatının gözü

    Algül, son dönemde birçok operasyonlarda "UÇBEY"in aktif kullanıldığını belirterek, "Son dönemde emniyet teşkilatımızın düzenlediği önemli operasyonlarının takibi ve gözetimi UÇBEY tarafından yapılmıştır. TEKNOFEST KARADENİZ'de vatandaşlarımızın ilgi odağı oldu.

    Bu ilgi bizi ziyadesiyle memnun ediyor, hem ürünümüzün tanıtımı açısından hem de halkımızın emniyetimiz bünyesinde geliştirilen bu üründen haberdar olmasından dolayı memnunuz. Ürünümüzü bazı ülkelere ihraç etmek noktasında çalışmalar ve görüşmelerimiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

    Yurt içinde polisin gözü: UÇBEY #2


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