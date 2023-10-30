Yüzlerce Müslüman, İsrail’den Dağıstan'a gelen uçak nedeniyle havaalanını bastı İsrail'in başkenti Tel Aviv'den kalkarak, Dağıstan'a inen uçak gerilime neden oldu. Öfkeli kalabalık pisti basıp İsraillilere tepki gösterirken güvenlik görevlileri olayları güçlükle bastırdı.

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İHA

İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırıları devam ediyor.

Binlerce Filistinli, 7 Ekim sabahından bu yana sistematik bir şekilde katlediliyor.

Bölgede yaşananlar birçok gerilimi tetiklerken son olay da Rusya'ya bağlı Müslüman bir özerk cumhuriyet olan Dağıstan'da yaşandı.

Yüzlerce Müslüman bir araya geldi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'den kalkarak, Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'ye inen uçak ülkede gerilime neden oldu.

Vatandaşlar, havalimanı önünde toplanarak Filistin bayraklarıyla protestolar gerçekleştirdi.

Pisti basarak uçağın etrafını sardılar

Güvenlik önlemleri sebebiyle İsrailli vatandaşların uçaktan inmesine izin verilmezken, büyüyen öfkeli kalabalık bir süre sonra tepkilerin dozajını artırdı.

Bir süre sonra uçağın indiği piste girerek etrafını sardı.

Protestolar güçlükle kontrol altına alındı

Uçakta güvenlik sebebiyle kapılar açılmazken, İsrailli vatandaşların büyük korku yaşadığı görüldü.

Güvenlik güçleri, protestoları zorlukla kontrol altına alsa da olay yerinde şiddetli arbedeler yaşandı.

Havaalanı uçuşa kapatıldı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havaalanı’nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığını ve "durum normalleşene" kadar kapalı kalacağını duyurdu.

20 kişi yaralandı, 60 kişi gözaltında

Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Dağıstan'daki Mahaçkale Havalimanı'nda protestocularla güvenlik güçleri arasındaki arbedeye ilişkin bilgi verildi.

Olaylar neticesinde 20 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, iki kişinin durumunun ağır olduğu ve tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da olayların tümüyle kontrol altına alındığı ve 60 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)