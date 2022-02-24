Zelenskiy: Kendimizi savunacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın başlattığı askeri operasyona karşı kendilerini savunacaklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna ve ayrılıkçı Donbas bölgesine başlatılan askeri operaslyon sonrası, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Bşiden ile bir trelefon görüşmesi yaptı.

"SALDIRMAYACAĞIZ, KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ"

Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELECEK