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    Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ülkesinin güvenlik durumunu telefonda görüştü.
    • AA
    • 12.02.2022 - 21:06
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    Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü

    Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, görüşmede Macron'a Ukrayna ziyareti için teşekkür ettiğini aktardı.

    "MACRON'UN GERGİNLİĞİ DÜŞÜRME GİRİŞİMLERİNİ TAKDİR EDİYORUM"

    Görüşmede güvenlik durumu, Normandiya Dörtlüsü ve Üçlü Temas Grubu formatlarında barış sürecini pekiştirme yollarını ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Son uluslararası görüşmeleri ele aldık. Macron'un gerginliği düşürme konusunda kişisel dahlini takdir ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü #1


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