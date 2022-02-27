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Zelenskiy'den müzakereler için İstanbul önerisi
Ukrayna, Rusya'nın Belarus'taki müzakere teklifini reddetti. Zelensky; İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.
- AA & Ensonhaber
- 27.02.2022 - 11:10
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4. gününe girdi.
Çatışmalar, farklı bölgelerde şiddetlenerek devam ederken dünyadan ateşkes çağrıları yükseliyor.
Rusya, müzakerelere hazır olduğunu ve Rus heyetin Belarus'ta görüşmelere hazır olduğunu duyurdu.
Ukrayna ise bu teklifi reddetti.
İSTANBUL ÖNERİSİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.
BELARUS'TAN UKRAYNA'YA SALDIRI VAR
Zelensky, "Rusya, Ukrayna'ya Belarus'tan saldırmasaydı Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi. Ukrayna'ya saldırılmayan bölgelerde görüşmeye hazırız" dedi.