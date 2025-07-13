Zelensky açıkladı: Rus ordusu son bir haftada 1800'den fazla İHA ile saldırdı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ateşkes çabalarının sonuçsuz kalmasıyla beraber şiddeti artarak devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun Ukrayna'ya son bir haftada gerçekleştirdiği İHA ve füze saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

SON 1 HAFTADA 1800'DEN FAZLA İHA SALDIRISI

Rusların, son 7 günde Ukrayna'nın farklı bölgelerine 1800'den fazla İHA, 1200'den fazla güdümlü bomba ile çeşitli tipte 83 füzeyle saldırdığını belirten Zelensky, "Ruslar halkımızı daha fazla korkutmak için şehirlere ve yerleşim yerlerine yönelik terörü artırıyor.

Ancak Moskova'nın planlarına rağmen, hava savunma kuvvetlerinin çalışmalarından olumlu sonuçlar alınıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜM ANLAŞMALARIN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ UMUYORUZ"

Zelensky, savaşın sona erdirilmesi yönünde diplomasinin etkili olabilmesi için öncelikle Rus saldırıların önlenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek için müttefiklerin desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelensky, "Savunmamızı güçlendirecek tüm anlaşmaların hayata geçirilmesini umuyoruz." ifadesine yer verdi.