Zelensky açıkladı: Ukrayna ile ABD heyetleri yarın New York'ta görüşecek

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

İki ülke arasında ABD ve Avrupa'nın arabuluculuğunda ateşkes çalışmaları sürerken Ukrayna ile ABD arasındaki iş birliği de yeniden üst düzeye çıktı.

BİRÇOK ÜLKEDE TEMASLAR SÜRÜYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un Katar, Suudi Arabistan ve İsviçre'de temaslarda bulunduğunu kaydetti.

"YARIN TRUMP'IN EKİBİ İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Zelensky, "29 Ağustos Cuma günü de ABD'nin New York kentinde Başkan Donald Trump'ın ekibiyle görüşmelerimiz olacak" ifadesini kullandı.

Görüşmelere güvenlik garantileri çerçevesinde çalışan tüm yetkililerin katılacağını vurgulayan Zelensky, temasların askeri, siyasi ve ekonomik boyutları kapsayacağını belirtti.