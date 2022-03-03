Zelensky: Biz her şeye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, savaşa dair "Biz her şeye hazırız. Rus ordusu bizden 5 kat daha güçlü" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik açtığı savaşın 8’inci gününe girildi.

Savaşa dair açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Ben Ruslara karşı konuşmak istemiyorum onlar da bizim gibi insanlar" diyen Zelensky, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama kalkıp kendi Cumhurbaşkanlarına konuşamıyorlar. Protesto yapıyorlar ama yeterli değil.

"SENİ HALKIN CUMHURBAŞKANI OLARAK SEÇTİ, SEN BİR ÇAR DEĞİLSİN"

Evet seni halkın Cumhurbaşkanı olarak seçti ama sen bir çar değilsin! Sen kendin ülken için çabalamalısın. Ben bugün Cumhurbaşkanı olmasaydın eminim bugün askerler arasında olacaktım, illa ki kendi cumhuriyetimi korumaya çalışacaktım.

"BURAYA BİZİ ÖLDÜRMEYE GELDİLER"

Buraya bizi öldürmeye geldiler. Bizler özgürlüğümüzü savunuyoruz. O yüzden biz esir aldığımızda doktorlarımız onları tedavi ediyor. Doktorlar önce insanlar o yüzden intikam almazlar. Üzerimize silah gönderenlerle bizim aramızdaki fark bu. Ne tarz bir insan bunun soykırım olmadığını söyler ki.

"ŞUNDAN UTANIYORUM; YIL 2022 OLMUŞ HALEN BÖYLE HAREKETLER GÖRÜYORUZ"

Şundan utanıyorum yıl 2022 olmuş halen böyle hareketler görüyoruz. Bu dünyanın sonu işte.

"BİZ HER ŞEYE HAZIRIZ, RUS ORDUSU BİZDEN 5 KAT DAHA GÜÇLÜ"

Biz her şeye hazırız. Rus ordusu bizden 5 kat daha güçlü. Buraya bizi öldürmeye geldiler. Ben başkasının değil, kendi toprağımı savunuyorum."





"RUS ANNELER, GELİN ÇOCUKLARINIZI ALIN"

Rus annelere de seslenen Zelensky, "Burada çocuklar ölüyor. Anneler, gelin çocuklarınızı alın. Morga gitmesinler, gitsinler istemiyorum. Olanlar rezalettir, yani senin ülkeni basıyorlarsa senin sadece savunma seçeneğin kalıyor. " dedi.

"BİR İNSANIN HAYVAN GİBİ DAVRANABİLECEĞİNİ KİMSE BEKLEMİYORDU"

"Yaptırımlar daha erken başlamalıydı." vurgusunda bulunan Zelensky, "Bütün dünya Ukrayna için çok geç kaldı. Bugünün dünyasında bir insanın (Putin) bir hayvan gibi davranabileceğini kimse beklemiyordu. Ukrayna'ya verilen destek için teşekkür ediyorum ama çok geç. Bunu önceden yapabilseydik çocuklar ölmezdi. Dünya kendi gücünü göstermeliydi." dedi.

PUTİN'E SESLENDİ: BU SAVAŞI DURDUR

Putin'e seslenen Zelensky, şu ifadeleri kullandı: "Lütfen bu savaşı durdur. Ben açık bir insanım, sorunların ne olduğunu biliyorum, ne dediklerini de biliyorum. Biz ön koşulsuz oturup birlikte konuşmalıyız.

"BİZİ EŞİT GÖRÜN TÜM SORUNLARI ÇÖZERİZ"

Hangi noktalarda anlaşabileceğimizi, savaşı nasıl durdurabileceğimizi de biliyorum. Sadece bizle konuşun dedim, ama bizi eşit görsünler ben başka bir gezegenden değilim. Bizi eşit görün tüm sorunları çözeriz."

"RUSYA DURDURULMAZSA BERLİN'E KADAR İLERLEYECEK"

Öte yandna Zelenskiy, Rusya’nın durdurulmaması halinde Berlin’e kadar ilerleyebileceğini ifade etti.

