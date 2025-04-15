Zelensky: Putin 35 gündür ABD'nin ateşkes önerisini görmezden geliyor

İHA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Odesa’da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, toplantının ardından kameraların karşısına geçerek ortak bir basın açıklaması yaptı. Zelensky, görüşmelerin merkezinde hava savunma sistemleri, özellikle de Patriot füzeleri ve çeşitli askeri teçhizatların yer aldığını belirtti.

Avrupa ve ABD ile yaptığımız hava savunma anlaşmalarının artık sahaya yansımasını bekliyoruz. Patriot sistemlerine acilen ihtiyacımız var. Bu sistemleri satın alabilmek için finansal kaynakları bir araya getirmeye ve gerekli bütçeyi oluşturmaya hazırız

diyen Zelensky, Ukrayna’nın Rusya'nın balistik füze tehdidine karşı yeterli koruma sağlayıp sağlayamayacağının, dünya liderlerinin tutumuna bağlı olduğunu vurguladı.

İSTİKRARLI DESTEK, RUSYA'YI MASAYA ÇEKER"

Zelensky, Ukrayna’ya sağlanacak tutarlı ve ön görülebilir desteğin sadece savunmayı güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda Rusya’yı da diplomatik çözüme zorlayacağını ifade etti. Görüşmenin önemli bir bölümünde ise ABD ile Rusya arasında süren ateşkes temaslarının gündeme geldiğini söyledi:

Putin, ABD’nin sunduğu kapsamlı ateşkes önerisini 35 gündür görmezden geliyor. Bu sırada Kryvyi Rih, Sumy ve diğer şehirlerimiz yeniden hedef alındı. Rusya, savaşı sürdürme niyetinde olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

KARADENİZ İÇİN ÇOK ULUSLUGÜVENLİK TOPLANTISI TÜRKİYE'DE

Ukrayna lideri, İngiltere, Fransa ve diğer NATO üyelerinin gönüllüler koalisyonu kapsamında bir güvenlik mimarisi oluşturmaya başladıklarını belirtti. Bu çabanın hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemesi gerektiğine dikkat çeken Zelensky, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek önemli bir toplantıya işaret etti:

Bugün Türkiye’de Ukrayna, İngiltere, Fransa ve Türkiye’den yetkililer bir araya gelerek Karadeniz’in güvenliğini ve alınması gereken askeri önlemleri değerlendirecek. Bu toplantı gönüllüler koalisyonunun somut adımlarından biri olacak.

NATO'DAN GÜÇLÜ MESAJ: "DESTEĞİMİZ SARSILMAZ"

Toplantıda konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya’nın sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını kınadı. Sumy ve Kryvyi Rih’e düzenlenen son saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini sunan Rutte, “NATO Ukrayna’nın yanındadır. Evet, son aylarda ittifakın kararlılığına dair bazı soru işaretleri oluştu, ancak şunu net bir şekilde vurgulamak istiyorum: Ukrayna’ya olan desteğimiz sarsılmaz” dedi.

"BARIŞ KOLAY GELMİYOR, AMA UMUT VAR"

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Rusya ile süren barış temaslarını da ele aldıklarını belirtti: