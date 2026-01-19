Zelensky: Ruslar savaşı bitirmek istemiyorlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yayınladığı video mesajda Rusya ile devam eden savaş ve yürütülen barış müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"RUSYA'NIN ANA HEDEFİ DEĞİŞMEDİ"

Rusya’nın her gece Ukrayna’ya yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdiğini belirten Zelensky, "Rusya’nın ana hedefi değişmiş değil: Enerji altyapımız" ifadelerini kullandı.

Rus saldırılarında zarar gören enerji altyapısını onarmaya yönelik çabaların yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayan Zelensky, "Yaklaşık 58 bin kişi elektrik şebekeleri, enerji üretim tesisleri ve ısıtma ağlarını onarmak için gece gündüz çalışıyor" dedi.

Başkent Kiev ve çevresi dahil birçok bölgede durumun oldukça zor olduğunu ifade eden Zelensky, "Şebeke ve tesis onarımları, devam eden bombardımanlar nedeniyle ciddi biçimde zorlaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ZELENSKY, DESTEK SAĞLAYAN ÜLKELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Sahada çalışan tüm ekiplere, enerji şirketlerine ve yerel yönetim birimlerine çabalarından ötürü teşekkür eden Zelensky, "Elektrik ithalatını artırmaya yönelik kararlar şu anda hayata geçiriliyor. Anlaşmalarımıza sadık kalan, gerekli kaynak, teknik destek ve ekipmanları sağlayan ortaklarımıza da teşekkür ederim. Özellikle İtalya ile yaptığımız mutabakatlar bu günlerde somut olarak uygulanmaya başlandı. Bu konuyu Giorgia Meloni ile görüşmüştük. Destek paketleri, kritik öneme sahip ekipmanlarla birlikte Ukrayna’ya ulaşıyor" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın milli petrol ve gaz şirketi Naftogaz tesislerinin de hafta boyunca Rus saldırılarının hedefi olduğunu söyleyen Zelensky, bu tesislere yönelik son saldırının dün yaşandığını aktardı.

Zelensky, buna rağmen yetkililerin enerji altyapısının dayanıklılığını artırmak için Kiev yönetimiyle işbirliği içinde çalıştığını vurguladı.

"SAVAŞI SONA ERDİRECEK BELGELER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

ABD öncülüğünde devam eden Rusya ile barış müzakerelerine de değinen Zelensky şöyle dedi:

"Bugün Amerika’daki heyetimizden de raporlar aldım. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, ABD Başkan Donald Trump’ın temsilcileriyle yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi. Şimdiye kadar birkaç müzakere turu yapıldı ve savaşın sona erdirilmesi için gerekli belgeler üzerinde çalışılıyor. Ukrayna ekibinin, ülkede yaşananları ve Rusya’nın enerji altyapımıza yönelik devam eden saldırılarını Amerikan tarafına eksiksiz biçimde aktarması büyük önem taşıyor"

"SAVAŞIN SEBEBİ MOSKOVA’DA"

Rusya’nın savaşı bitirmek istemediğini söyleyen Zelensky, "Eğer Ruslar savaşı bitirmeyi gerçekten isteselerdi; füze saldırılarına, elektrik kesme ve hatta nükleer santrallerimize zarar verme girişimlerine değil, diplomasiye odaklanırlardı. Rusya’nın saldırı amacıyla keşif çalışması yaptığı hedeflere dair elimizde net veriler var. Tüm bunlar, diplomasinin Rusya için bir öncelik olmadığını açıkça gösteriyor. Bunu kabul etmek ve saldırganın üzerinde baskıyı artırmak gerekiyor" dedi.

İsim vermeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i eleştiren Zelensky, "Savaşın sebebi Moskova’da" diye konuştu.

Rusya üzerindeki baskının artırılması için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Zelensky, zorluklara rağmen mücadele eden Ukrayna askerlerine de teşekkür etti.