Zelensky ve Paşinyan, Rusya'ya karşı görüş alışverişi yaptı Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'na katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile Rusya'ya karşı işbirliği için fikir alışverişinde bulundu.

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Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın ev sahipliğinde Granada kentinde düzenlenen 3. Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı düzenlendi.



Fransa'nın girişimiyle bir yıl önce ortaya atılan, 27 AB üyesi ile 18 Avrupa ülkesinin dahil olduğu AST, 6 Ekim 2022'de Çekya ve 1 Haziran 2023'te Moldova'da toplandıktan sonra üçüncü toplantısını İspanya'da gerçekleştirdi.

Yaklaşık iki saat süren toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılmadı.

Zelensky de toplantıya katıldı

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin Granada'ya gelmesi, toplantının öne çıkan konusu oldu.

Zelensky, konuşmalarında kış boyunca Rus saldırılarına maruz kalacaklarını ve kendilerini korumak için hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyacaklarını belirterek, "Hepimizin karşılaştığı ilk zorluk, Avrupa'daki birliği korumaktır ve ben sadece AB ülkelerinden değil tüm Avrupa'dan bahsediyorum." dedi.

Paşinyan, Zelensky ile Rusya'ya karşı işbirliğini istişare etti

Ukrayna lideri Zelensky ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya'ya karşı işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.