Zelensky ve Witkoff'tan "toprak takası" mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, barış görüşmelerine dair değerlendirmesinde, “Asıl üzerinde çalışmamız gereken konu toprak meselesi. Faydalı olabilecek bir dizi fikrimiz var. Eğer bazı başlıklar ekiplerimiz arasında çözülemez ve tıkanmış halde kalırsa, liderler olarak sürece dahil olabiliriz” ifadelerini kullandı.

TAVİZLER ÜZERİNDEN ANLAŞMA UMUDU

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna-Rusya barış sürecine ilişkin Özel Temsilcisi Steve Witkoff da müzakerelere dair açıklamalarda bulundu.

Witkoff, toprak konusunun görüşmelerdeki en kritik başlık olduğuna dikkat çekerek, “Toprak meselesine ilişkin seçenekler üzerinde konuşuyoruz. Bu konu en kritik başlık ve bu çerçevede görüşmeleri sürdüreceğiz. Belirli tavizler üzerinde anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum” dedi.