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Zeynep Avcı’dan ‘Kıyamam’ yorumu

Zeynep Avcı’dan ‘Kıyamam’ yorumu

O Ses Almanya’nın ilk turunda Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ adlı şarkısını seslendirerek dört jüriyi de döndüren Zeynep Avcı, bu kez Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısını yorumladı.