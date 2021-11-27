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    Zeynep Avcı’dan ‘Kıyamam’ yorumu

    Zeynep Avcı’dan ‘Kıyamam’ yorumu

    O Ses Almanya’nın ilk turunda Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ adlı şarkısını seslendirerek dört jüriyi de döndüren Zeynep Avcı, bu kez Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısını yorumladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 14:00
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    Türk kökenli Zeynep Avcı, sesiyle Almanya’yı adeta kasıp kavuruyor…

    O Ses Türkiye formatlı program olan “Voice of Germany” yarışmasına katılan ve ilk turda Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ adlı şarkısını seslendiren Avcı, 4 jüri üyesini de mest etmişti.

    “KIYAMAM” DEDİ, HERKES AYAKTA ALKIŞLADI

    Sadece onlar değil, Zeynep’in performansı tüm izleyenleri büyülemişti.

    Yarışmada başarılı çıkışını sürdüren Zeynep Avcı, bu kez Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısını yorumladı.

    Zeynep Avcı'nın 'Kıyamam' performansı VİDEO

    GÖZLERİ DOLDU

    Yine jüri üyelerini ayakta alkışlatan Zeynep Avcı, programı izlemeye gelenleri de duygulandırdı.

    Şarkısı biterken gözleri dolan yarışmacı, kendisine hayran bıraktırdı.

    Zeynep Avcı’dan ‘Kıyamam’ yorumu #1

    Zeynep Avcı’dan ‘Kıyamam’ yorumu #2

    Zeynep Avcı’dan ‘Kıyamam’ yorumu #3

    Zeynep Avcı’dan ‘Kıyamam’ yorumu #4

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