Zodiac Katili’nin kimliği ortaya çıktı

ABD tarihinin en azılı seri katillerinden biri olarak bilinen ve Zodiac Katili lakabıyla tanınan kişinin kimliği ortaya çıktı. Araştırmacılar, katilin 2018 yılında öldüğünü öne sürdü.

2007 yılı yapımı ‘Zodiac’ filmine ilham kaynağı olan ve aynı zamanda popüler kültürde de kendisine yer bulan Zodiac Katili’nin kimliği, 60 yılı aşkın bir süredir gizemini koruyordu.

Araştırmacılar ve uzmanlar, Zodiac Katili lakaplı saldırganın kimliğini tespit ettiklerini açıkladı.

2018’DE ÖLDÜ

ABD medyasında yer alan haberlerde, Case Breakers isimli bir grup araştırmacıdan oluşan grup Zodiac Katili’nin, 2018 yılında ölen Gary Francis Poste olduğunu öne sürdü.

Araştırma grubu, yetkililerin Zodiac Katili ile Poste’un DNA’larının incelenmesi gerektiğini söylerken, Poste’un baş şüpheli olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Grup, Poste’un evinin karanlık odasında buldukları fotoğraflarda alnındaki yara izlerinin Zodiac Katili'nin çizimlerindeki yara iziyle aynı olduğunu savundu.

EN AZ 5 CİNAYETLE BAĞLANTILI

1960’ların sonunda çok sayıda cinayet işleyen ve basına gönderdiği gizli mesajlı notlarla gündeme gelen Zodiac Katili’nin, 1968-1969 yılları arasında en az 5 cinayetle bağlantılı olduğu açıklanmıştı.

O dönemde yerel gazetelere mesajını gönderen ve yayınlamamaları durumunda cinayetlerin devam edeceğini aktaran Zodiac Katili’nin San Francisco Chronicle’a gönderdiği bir mektup, analiz edildikten sonra çözülmüştü. Fakat uzmanlar katili yakalayamamıştı.

6’NCI BİR CİNAYET DAHA…

Soruşturma zaman aşımına uğrarken yapılan açıklamada, Zodiac Katili’nin 6’ncı bir cinayetle daha ilişkisinin olduğu belirtildi.

Öte yandan katilin 37 den fazla cinayeti olduğu ileri sürülüyor.