Zohran Mamdani, A Takımı'nı tanıttı: Tamamı kadınlardan oluşuyor

Başlangıçta en yakınları bile kazanabileceğine inanmıyordu.

Zohran Mamdani, bundan bir yıl önce ABD siyaset sahnesinde adı sanı duyulmamış bir insandı.

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Bugün ise "New York'un ilk Müslüman belediye başkanı" unvanını üstlenmeye hazırlanıyor.

Kendini "demokratik sosyalist" olarak tanımlayan 34 yaşındaki Mamdani'nin zaferinin, sadece New York'u değil tüm ABD'yi hatta belki dünyanın geri kalanını etkileyebilecek sonuçları olduğu yorumları yapılıyor.

FARK ATTI

Sonuçlara göre, Mamdani oyların yüzde 50,4’ünü alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı.

Cuomo’nun aldığı oy yüzde 41,6 olurken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,2'de kaldı.

A TAKIMI'NI AÇIKLADI

New York’un yeni seçilen belediye başkanı Zohran Mamdani, 1 Ocak 2026’da görevi devralmadan önce tümü kadınlardan oluşan geçiş ekibini açıkladı.

34 yaşındaki Demokratik Sosyalist Mamdani, Queens’te düzenlediği basın toplantısında, "Bu kampanyanın sözlerini yerine getirecek bir belediye kuracağız. Yetkin, vicdanlı ve milyonlarca New Yorklu kadar çalışkan" dedi.

HEPSİ KADIN

Geçiş ekibinin başında Elana Leopold yer alıyor.

Ekipte ayrıca eski belediye başkan yardımcısı Maria Torres-Springer, Federal Ticaret Komisyonu’nun eski başkanı Lina Khan, United Way CEO’su Grace Bonilla ve sağlık ve sosyal hizmetlerden sorumlu eski belediye başkan yardımcısı Melanie Hartzog bulunuyor.

Özellikle Lina Khan’ın, Joe Biden döneminde yürüttüğü agresif tekel karşıtı politikalarla hem ilericilerin hem de bazı Cumhuriyetçilerin saygısını kazanmış olması, Mamdani’nin "cesur reformcuları" yönetimine dahil edeceği mesajı olarak değerlendiriliyor.

TRUMP'IN DANIŞMANI YETİŞTİRDİ

Bu isimler arasında yer alan Lina Khan'ın, Trump'ın keskin fikirli danışmanlarından birisi olan Steve Bannon ekibinde yetişmesi ise dikkat çekiyor.