Zohran Mamdani'nin yemini gündemde: Osmanlı döneminde yazılmış Kur'an'a el bastı

Zohran Mamdani, yeni yılın ilk gününde Broadway Caddesi'ndeki New York Belediye binasının merdivenlerinde binlerce kişinin hazır bulunduğu halka açık törende, ikinci defa yemin ederek belediye başkanlığı görevini resmen devraldı.

Seçim sürecinde genç Belediye Başkanı'nı açıktan destekleyen ABD Senatörü Bernie Sanders'in eşliğinde kürsüye gelen Mamdani, eşi Rama Duwaji'nin tuttuğu Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.

OSMANLI SURİYESİ'NDE YAZILAN KUR'AN'A EL BASTI

Bu yemin töreni tüm dünyada gündem olurken Mamdani'nin, Suriye kökenli eşi Rama Duwaji'nin tuttuğu Osmanlı dönemi Suriye'sinde yazılan Kur'an-ı Kerim'e el bastığı ortaya çıktı.

Törende bulunmaktan "onur duyduğunu" belirten bağımsız Senatör Sanders, konuşmasında New Yorklulara, "Çalışan insanlar ayağa kalktığında, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur." diye seslendi.

New York'taki belediye başkanı seçimlerinden zaferle çıkarak tarihe geçen 34 yaşındaki Mamdani, özel ve halka açık yemin törenlerinin ardından resmen New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak görevine başladı.

İLK GÖÇMEN MÜSLÜMAN BAŞKAN

Zohran Mamdani'yi seçim sürecinde en çok destekleyen siyasetçilerden biri olan Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, yemin töreninde yaptığı konuşmada, bugünün "New York şehri için yeni bir dönemin başlangıcı" olduğunu dile getirdi.

Cortez, "New York'ta korku yerine cesareti seçtik. Azınlığın ganimetleri yerine çoğunluğun refahını seçtik." dedi.

"Zohran Mamdani, bu muhteşem şehrimizin ilk Müslüman Belediye Başkanı olacak." diyen Cortez, ayrıca Mamdani'nin bir göçmen şehir olarak bilinen New York'un son 50 yıllık tarihinde "bu görevi üstlenen ilk göçmen belediye başkanı" olduğuna dikkati çekti.

Törenin başlangıç safhasında kürsüye davet edilen New York Şehri İslam Merkezi'nden imam Khalid Latif, Mamdani'nin başarısı ve New Yorklular için dua etti.

"Ya Allah ya rahman ya rahim" diyerek sözlerine başlayan Latif, "Kıtalar ve nesiller boyunca ırk ve din, kültür ve sınıf farklılıklarıyla şekillenmiş bir halkın yaşadığı bu şehrin güzel çeşitliliği için sana şükrediyoruz; bize bu çeşitliliği asla yönlendirilmesi veya korkulması gereken bir şey olarak değil, ahlaki hayal gücümüzü genişleten ve ortak geleceğimizi güçlendiren kutsal bir emanet, kolektif bir miras olarak görmeyi öğret." şeklinde dua etti.

Diğer inançlardan bazı rahip ve hahamlar da sahneye davet edilirken, törendeki kültürel ve etnik çeşitliliğin zenginliği dikkati çekti.

ORTAK DEĞERLERE VURGU

Son konuşmacı olarak kürsüye gelen Zohran Mamdani, eski New York Belediye Başkanı Eric Adams dahil tören alanına gelerek kendisine destek veren herkese ve özellikle New York halkına teşekkürlerini sundu.

Mamdani, konuşmasında, "Bugünden itibaren bu şehri, kapsamlı ve cesur şekilde yöneteceğiz. Her zaman başarılı olamayabiliriz ancak deneme cesaretinden yoksun olmakla asla suçlanmayacağız." sözlerini kaydetti.

Genç Belediye Başkanı, kendisine oy veren veya vermeyen tüm seçmenlere hitaben, "Ne yediğiniz, nasıl dua ettiğiniz veya nereden geldiğiniz önemli değil, bizi en çok tanımlayan kelimeler, hepimizin paylaştığı iki kelimedir: New Yorklular." ifadesini kullandı.

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" olmuştu.

CBS News'in verilerine göre seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullanmış, bunun "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" olduğu vurgulanmıştı.