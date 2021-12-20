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    Zorlu şartlarda yaşayan Suriyeli sığınmacılar görüntülendi

    Zorlu şartlarda yaşayan Suriyeli sığınmacılar görüntülendi

    Yağışların ardından Suriyelilerin kaldığı çadır kampların etrafı çamurla kaplandı. Sığınmacılar, olumsuz hava koşullarında yaşam mücadelesi veriyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.12.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 10:31
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    Suriye'de eli kanlı Esad rejiminin saldırıları nedeniyle binlerce sivil yaşamını yitirdi.

    Göçe zorlanarak yerlerinden edilen çok sayıda sivil de zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

    İDLİB'DE ZORLU YAŞAM

    Sığınmacıların bir bölümü, rejimin saldırılarından kaçarak İdlib'in kuzey doğusundaki çadır kamplara yerleşti.

    Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Suriyeliler, zor günler geçirmeye başladı.

    Zorlu şartlarda yaşayan Suriyeli sığınmacılar görüntülendi #1

    YAŞADIKLARI YER ÇAMURLA KAPLANDI

    Kampta, altyapı ve kanalizasyon şebekesinin olmaması nedeniyle, yağış sonucu oluşan çamur deryası, sığınmacıların hayatını olumsuz etkiledi.

    İnsanlar hava şartları nedeniyle çadırlarından çıkmamaya çalışırken, çocuklar ise çamurlu sokaklarda zaman geçiriyor.

    AYAKLARI ÇIPLAK ÇOCUKLAR

    Bazılarının ayaklarının çıplak olduğu, çamurla kaplı alanda bu şekilde yürüdüğü ve oynadığı görüldü.

    Öte yandan objektiflere yansıyan kareler, hastalıklara da davetiye çıkarıyor.

    İdlib'deki sığınmacı kamplarını su bastı ViDEO

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