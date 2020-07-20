Zuckerberg'ün güneş kremli hali, sosyal medyayı salladı

36 yaşındaki milyarderin beyaza bürünen yüzü hakkında birbirinden farklı yorumlar yapıldı.

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, uyguladığı politikalarla zaman zaman eleştirilerin hedefi oluyor.

Dolabında sadece gri tişört ve kapşonlular olduğu belirtilen Zuckerberg, Hawaii'de sörf yaparken görüntülendi.

Sört sırasında bile kapşonlu tişört giydiği görülen Zuckerberg, yüzünü güneşten korumak için krem sürdü.

"AİT OLDUĞU UZAYLI TÜRÜNÜN YERLİ CİLT RENGİ"

Ancak kremin dozunu fazla kaçıran Facebook'un CEO'su, beyaza dönmüş yüzüyle sosyal medyada alay konusu oldu.

Zuckerberg hakkında sosyal medyada "Ait olduğu uzaylı türünün yerli cilt rengi kesinlikle bu", "Uykumu kabusa çeviren iblisin özel çekilmiş fotosu", "Facebook'un zombi canavarlığının vücut bulmuş hali", "Komplo: Mark Zuckerberg aslında bir pandomim sanatçısı" gibi yorumlar yapıldı.

"İNSAN OLAN SÖRF YAPARKEN TİŞÖRT GİYMEZ"

Kimi yorumcular da ABD Başkanı Donald Trump ile 36 yaşındaki milyarderin fotoğrafını yanyana koyarak, "Aynı enerji" notunu düştü.

Bazıları da "İnsan olan sörf yaparken tişört giymez, benden söylemesi, Yıl be yıl insanın, bedenini nasıl terk ettiğini görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

HAWAII YERLİLERİ, ZUCKERBERG'E KARŞI

Zuckerberg, son dönemde Hawaii'ye bağlı olan Kauai adasını sömürgeleştirmekle suçlanıyor.

Bu ayın başlarında Mia Brier adlı bir Hawaii yerlisi, "açgözlü" olarak nitelediği Zuckerberg'in adada arazi almasını engellemek için kampanya başlattı.

TOPRAK ALDI

Söz konusu fotoğrafa "gerçek kötü kişiliği yüzüne vurdu" yorumları yapıldı. Mark Zuckerberg'ün, Hawaii sahillerinden 3.5 milyon metrekare alana yayılan toprak satın aldığı 2017 yılında ortaya çıktı.

Zuckerberg, toprakları kendisine satmayı reddeden kişilere dava açmış, ancak davaları geri çekme sözünü yerine getirmemişti.