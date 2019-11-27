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Dünyaca ünlü şefler şırdanı tattı

18 değişik ülkeden Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü şefler, şırdan dolmasına yoğun ilgi gösterdi.

DHA | 27.11.2019 - 15:46..
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Bu yıl 30 Kasım’da İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 5’incisi düzenlenecek olan ve gastronomi tutkunlarının heyecanla beklediği konferans için 18 farklı ülkeden gelen dünyaca ünlü şefler ve haber yapmak için gelen gazeteciler, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olarak kenti ziyaret etti.

Dün akşam kent ziyaretlerine başlayan kalabalık gruba karides, mavi yengeç, lagos balığı, meze ve deniz ürünleri tattırıldı.

Dünyaca ünlü şefler şırdanı tattı

ADANA'DA ZİYAFET

Bugün sabah ise kentin turistik yerlerini gezen grup, öğle yemeği için bir restoranda buluştu. Dünyaca ünlü şef ve gazetecilere, önce yüksük çorbası ikram edildi. Açık büfede ise kentin yöresel yemekleri olan kuru dolmalar, şırdan, mumbar, biber salçası, nar ekşisi, bal, tandır, içli köfte, sıkma, börek, gözleme gibi lezzetler şeflerin beğenisine sunuldu.

Dünyaca ünlü şefler şırdanı tattı

ŞIRDANA ÖZEL İLGİ

Şırdan dolmasıyla ilk kez tanışan çok sayıda şef, yöresel lezzete yoğun ilgi gösterdi. Bazı lezzetlerin tadına doyamayan şeflerin, tabaklarını ekmekle sıyırması dikkat çekti.

Dünyaca ünlü şefler şırdanı tattı

Gastromasa etkinliği öncesi kente gelen şeflerin çoğunun, Michelin yıldızlı olduğu belirtildi.

Dünyaca ünlü şefler şırdanı tattı

Dünyaca ünlü şefler şırdanı tattı

Dünyaca ünlü şefler şırdanı tattı

Dünyaca ünlü şefler şırdanı tattı

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