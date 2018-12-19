Dünyada 2018 böyle geçti

Yılın ilk çeyreğine; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarının, iç savaşın 8. yılına girdiği Suriye'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta ile İdlib gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırıları, İran'da Aralık 2017'de patlak veren ve ocak ayında devam eden rejim karşıtı gösteriler, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının kimyasal maddeyle zehirlenmesi, Rusya ile İngiltere, ABD ve AB ülkeleri arasında yaşanan diplomatik kriz damgasını vurdu.

Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde, TSK ve ÖSO şubat ve mart aylarında Afrin çevresindeki çok sayıda köyü teröristlerden arındırdı, 18 Mart'ta da Afrin ilçe merkezini direnişle karşılaşmadan ele geçirdi.

9 Ocak

- Güney Kore ile Kuzey Kore, iki yıllık aranın ardından tekrar üst düzey görüşmelere başladı.

13 Ocak

- Avusturya'nın başkenti Viyana'da 60 binin üzerinde gösterici, aşırı sağcı hükümetin sığınmacı, yabancı karşıtı ve İslamofobik politikalarını protesto etti.

15 Ocak

- İrlandalı rock grubu Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan 46 yaşında Londra'da hayatını kaybetti.

17 Ocak

- Güney Kore ile Kuzey Kore'den sporcuların PyeongChang'da düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'nın açılışında tek bayrak altında yürümesi kararlaştırıldı.

18 Ocak

- Kazakistan'ın Aktöbe eyaletinde yolcu otobüsünün yanması sonucu 52 kişi hayatını kaybetti.

20 Ocak

- ABD hükümeti, Kongrede Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda anlaşamadıkları için Trump'ın başkanlığının ilk yıl dönümünde resmi olarak kapandı.

- TSK ve ÖSO, Suriye'nin Halep ilinin Afrin ilçesi ile Azez ilçesine bağlı Tel Rıf'at'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

21 Ocak

- Amerikan özel roket ve uzay mekiği üreticisi Rocketlab şirketi, kendi üretimi olan Electron roketiyle ilk kez Dünya yörüngesine uydu yollamayı başardı.

25 Ocak

- Çinli bilim adamları, dünyada ilk kez bir maymunu klonladı.

29 Ocak

- Grammy ödülleri sahiplerini buldu. New York'ta Madison Square Garden'da düzenlenen törene 6 dalda ödül kazanan ABD'li ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars damgasını vurdu.

31 Ocak

- ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir tartışılan Guantanamo Körfezi'ndeki tutukevinin açık kalması için başkanlık kararnamesi imzaladı.

Şubat

11 Şubat

- Rusya'nın başkenti Moskova'dan kalkan ve içerisinde 71 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, Moskova yakınlarındaki Ramenskoye bölgesinde düştü. Uçaktan kurtulan olmadı.

13 Şubat

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları bulunuyor. Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Türkiye, bu güvenlik endişelerini çözme hakkına sahiptir." açıklamasını yaptı.

14 Şubat

- ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Daniel Coats tarafından ABD Kongresine sunulan "ABD İstihbarat Topluluğunun Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi" raporunda YPG'nin "PKK'nın Suriye'deki milis gücü olduğu" belirtildi.

- Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma görevinden istifa etti.

- ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward kentinde, Nikolaus Cruz (19) tarafından bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 17 kişi öldü.

16 Şubat

- ABD Başkanı Trump'ın geçen yıl eylül ayında açıkladığı, 8 ülkeyi kapsayan son seyahat yasağı temyiz mahkemesi tarafından "anayasaya aykırı" bulundu ve "İslam'ı lekelemeye yönelik" bir adım olarak nitelendirildi.

18 Şubat

- İran'da başkent Tahran'dan havalandıktan sonra İsfahan eyaleti yakınlarında düşen Aseman Hava Yollarına ait yolcu uçağında biri çocuk 66 kişi hayatını kaybetti.

22 Şubat

- Hollanda Temsilciler Meclisi, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanıdı.

24 Şubat

- BMGK Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararı aldı.

- Bilim adamları Dünya'nın uydusu Ay'da sanılandan çok daha yaygın ve bol miktarda su bulunduğunu keşfetti.

26 Şubat

- Suudi Arabistan'da Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra birçok bakan yardımcısı ve üst düzey yetkili görevden alındı.

27 Şubat

- Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Mart

5 Mart

- Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro'nun "The Shape of Water" filmi, 90. Oscar ödülleri gecesinde "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" dahil 4 dalda ödüle layık görüldü.

6 Mart

- Sri Lanka'da Müslümanları hedef alan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal ilan (OHAL) edildi.

- Rusya Savunma Bakanlığı, Antonov-26 tipi kargo uçağının Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğünü ve uçakta bulunan 26 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirdi.

11 Mart

- Çin'de devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için uygulanan 10 yıllık görev süresi sınırının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği teklifi kabul edildi.

12 Mart

- Nepal'in başkenti Katmandu'da, Bangladeş hava yolu şirketine ait uçağın düşmesi sonucu 49 kişi yaşamını yitirdi.

13 Mart

- ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldı. Tillerson'un yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo getirildi.

14 Mart

- Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti.

18 Mart

- TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezini direnişle karşılaşmadan ele geçirdi.

20 Mart

- Amerikan teknoloji şirketi IBM, dünyanın en küçük bilgisayarını üretti. 1 milimetreye 1 milimetre ölçülerindeki bilgisayarın IBM bilgisayarında 1990 yılında kullanılan 32 bitlik devre mimarisine sahip olduğu belirtildi.

21 Mart

- Myanmar Devlet Başkanı Htin Kyaw, görevinden ayrıldı.

22 Mart

- ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı görevden aldı.

23 Mart

- ABD'de Trump yönetimi, Çin'den ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesi kararı aldı. Karar, ABD ile Çin arasında "ticaret savaşının" fitilini ateşledi.

25 Mart

- Rusya'nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında, çocukların da aralarında bulunduğu 64 kişi hayatını kaybetti.

- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine Pekin'i ziyaret etti.

29 Mart

- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına ağır darbe indirerek örgütün 6 üst düzey elemanını Türkiye'ye getirdi.

- Venezuela'nın Carabobo eyaletinde, tutukevinde çıkan yangında 78 kişi öldü.

2 Nisan

- Çin’in, Washington yönetiminin çelik ve alüminyum tarifelerine karşılık, ABD’den ithal edilen 128 ürüne yüzde 15 ila 25 vergi uygulayacağı bildirildi.

5 Nisan

- İran'da son bir yıl içinde çeşitli suçlardan hüküm giyen, 390 kişinin idam edildiği bildirildi.

6 Nisan

- Suriye'deki Esad rejimi, ablukadaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinden tahliye sürecini durdurdu. Rejim ve destekçisi Rusya'nın yeniden başlattığı saldırılarda 25 sivil öldü.

7 Nisan

- Esad rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine düzenlediği zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetti.

8 Nisan

- Fransa, Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

11 Nisan

- Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı.

- Cezayir'in kuzeyindeki Blida kentinde, bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 257 kişi öldü.

12 Nisan

- ABD yönetiminin, Suriye'den temin ettiği kan ve idrar örnekleri üzerinden Doğu Guta'da, kimyasal silah kullanıldığından emin olduğu ve saldırının arkasında Suriye rejiminin bulunduğu kanaatine vardığı bildirildi.

13 Nisan

- Pakistan'da geçen yıl görevinden uzaklaştırılan eski Başbakan Navaz Şerif, ömür boyu siyasetten ve kamu görevlerinden men edildi.

14 Nisan

- ABD, İngiltere ve Fransa'nın Doğu Guta'da, sivillere yönelik kimyasal silah kullanan Esad rejimi güçlerini hedef aldığı saldırıda Suriye'nin başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda illerindeki asker noktalar bombalandı.

21 Nisan

- Kuzey Kore, Seul ve Washington yönetimleriyle yapacağı zirvelerden önce nükleer ve kıtalar arası balistik füze denemelerini durduracağını duyurdu.

23 Nisan

- Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan, başbakan seçilmesinden sonra başlayan protestolar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

25 Nisan

- Endonezya'nın Açe eyaletindeki kaçak petrol kuyusunda meydana gelen patlamada, 18 kişi hayatını kaybetti.

26 Nisan

- ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği eski Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo'nun bu göreve getirilmesini onayladı.

27 Nisan

- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi.

30 Nisan

- İsrail Parlamentosu Knesset, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, savunma bakanının onayını aldıktan sonra savaş ilan etme yetkisi veren yasa tasarısını onadı.

MAYIS

2 Mayıs

- İspanya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneyinde bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) örgütü, kendini tamamen feshettiğini açıkladı.

3 Mayıs

- Hindistan'ın kuzeyinde etkili kum fırtınasında, en az 125 kişi hayatını kaybetti.

4 Mayıs

- ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçerek lav ve duman püskürtmesinin ardından, bölgeden binlerce kişi tahliye edilirken ada 6,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

6 Mayıs

- Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda, en az 45 sivil yaşamını yitirdi.

8 Mayıs

- Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan, parlamentoda yapılan ikinci tur oylamada başbakan seçildi.

- ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını açıkladı.

- Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını “derin hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi.

9 Mayıs

- Malezya'da yapılan genel seçimde eski Başbakan Mahathir Muhammed öncülüğündeki ittifak birinci çıkarak mecliste çoğunluğa ulaştı.

10 Mayıs

- İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru yirmi kadar roket attığı belirtildi.

- Malezya'da yapılan genel seçimden birinci çıkan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, yemin ederek başbakanlık görevine resmen başladı.

12 Mayıs

- Irak’ta yapılan genel seçimlerde, Şii lider Mukteda es-Sadr'ın desteklediği koalisyon birinci çıktı.

13 Mayıs

- Endonezya'nın Surabaya kentindeki üç kiliseye düzenlenen bombalı saldırılarda 13 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Saldırıyı DEAŞ üstlendi.

14 Mayıs

- ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliği, düzenlenen törenle işgal altındaki Kudüs'e taşındı.

- İsrail askerlerinin, Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu 65 kişi şehit oldu, 3 binden fazla kişi yaralandı.

16 Mayıs

- Malezya'da 2015'ten bu yana hapiste bulunan muhalefet lideri Enver İbrahim, kraliyet affıyla serbest bırakıldı.

- ABD'nin ardından Orta Amerika ülkesi Guatemala da büyükelçiliğini, Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı.

- ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, davaya bakan Yargıç Richard Berman'ın açıkladığı karara göre 32 ay hapis cezası aldı.

17 Mayıs

- ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği, "işkenceci" geçmişiyle tartışılan Gina Haspel, Senatodan onay alarak CIA'in ilk kadın direktörü oldu.

18 Mayıs

- Malezya polisi, "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın 3 apartman dairesinde yaptığı aramalarda içinde para, mücevher ve lüks eşyaların bulunduğu 284 kutuya el koydu.

- Papa Franciscus ile Şili kilisesinde çocuklara yönelik cinsel istismar skandalını görüşmek üzere Vatikan'a gelen Şilili piskoposlar, toplantıların sona ermesiyle Papa'ya toplu istifa dilekçesi verdi.

- ABD'nin Teksas eyaletinin Santa Fe kentinde, bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda, çoğunluğu öğrenci 10 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

- Küba'nın başkenti Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere havalanan ve 104 yolcu ile 9 mürettebat taşıyan uçağın, Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu 110 kişi öldü, 3 kişi yaralı kurtuldu.

19 Mayıs

- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu ve tahtın 6. sıradaki varisi Prens Harry, Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile evlendi.

20 Mayıs

- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanarak yeniden seçildi.

21 Mayıs

- Fransız bilim insanları, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in 1945'te öldüğünü kesin olarak kanıtladıklarını ileri sürdü.

- ABD ve Guatemala'nın ardından Güney Amerika ülkesi Paraguay da Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı.

23 Mayıs

- Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeye kaçan darbecilere, iltica hakkı verilmesine hükmetti.

24 Mayıs

- Uluslararası Suçları Araştırma Ekibi, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayolları MH17'nin Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etti. Rusya Savunma Bakanlığı, soruşturma grubunun açıklamasını yalanladı.

- Kuzey Kore nükleer deneme sahasını patlayıcılarla imha etmeye başladı. Nükleer Araştırma Enstitüsü, Punggye-ri'deki tüm tünellerin imha edildiğini ve girişlerinin kapatıldığını duyurdu.

26 Mayıs

- Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde tekrar bir araya geldi.

28 Mayıs

- Avrupa Birliği (AB), Esad rejimine uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı.

30 Mayıs

- İran'da Meclis Başkanlığına yeniden Ali Laricani seçildi.

31 Mayıs

- Filipinler'de Kongre, Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaleti ve çevresindeki adalara özerklik tanınmasını öngören Bangsamoro Temel Yasa Tasarısı'nı onayladı.

HAZİRAN

1 Haziran

- İspanya'da ana muhalefet partisinin verdiği gensorunun kabul edilmesiyle Mariano Rajoy hükümeti düştü. Yeni başbakan İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez oldu.

3 Haziran

- Guatemala'da Fuego Yanardağı patladı. Patlamalar nedeniyle 194 kişi öldü, 234 kişi kayboldu. Afetten toplam 1,7 milyon kişi etkilendi. Patlamalar ve püsküren lavlar El Rodeo köyünü yok etti.

4 Haziran

- Suudi Arabistan'da kadınlar sürücü ehliyeti almaya başladı.

5 Haziran

- Hawaii'de son bir ayda 9 bin 900 deprem meydana geldiği bildirildi.

7 Haziran

- Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban örgütüne karşı yürütülen savaşta geçici ateşkes ilan ettiklerini bildirdi.

9 Haziran

- Afganistan'da Taliban örgütü, tarihinde ilk kez Ramazan Bayramı için 3 günlük ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

11 Haziran

- Alman hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimindeki rolünü ilk kez net ifadelerle vurguladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, “Elimizdeki tüm bilgiler ışığında, Gülen hareketi üyelerinin, Türkiye’deki darbe girişimine katılmış olduklarını dışlayamayız.” açıklamasını yaptı.

12 Haziran

- ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ilk kez bir araya getiren tarihi zirve Singapur'da yapıldı.

13 Haziran

- Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili görevinden istifa etti.

15 Haziran

- Afganistan, Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah'ın ülkenin kuzeydoğusundaki Kunar vilayetinde ABD'nin insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü bildirdi.

- ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen teknolojik ürünlere 50 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulanması kararını onayladı.

17 Haziran

- Yunanistan ve Makedonya arasında çeyrek asrı aşkın süredir devam eden "isim sorununun" çözümüne yönelik, tarihi anlaşma imzalandı. Anlaşma, Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" anlamına gelen "Republika Severna Makedonija" olarak değiştirilmesini ve ülkenin AB ve NATO üyeliklerine yönelik Yunanistan'ın vetosunun kaldırılmasını öngörüyor.

18 Haziran

- ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi nedeniyle 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

6 Temmuz

- ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.

16 Temmuz

- ABD'de, ülkeye yasa dışı yollarla girerken çocukları alıkonulan yasa dışı göçmen ailelerin yeniden birleştirilmelerinin ardından sınır dışı edilmeleri geçici olarak durduruldu.

19 Temmuz

- İsrail Meclisi, tartışmalara neden olan "Yahudi ulus devlet" yasasını kabul etti.

26 Temmuz

- ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanmasına devam edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye geniş yaptırımlar başlatacağı tehdidinde bulundu.

27 Temmuz

- Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasayı onayladı.

29 Temmuz

- İsrail, yaklaşık 7 aydır askeri hapishanede tuttuğu Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi ile annesini serbest bıraktı.

4 Ağustos

- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendi.

7 Ağustos

- ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin geri çekildiği nükleer anlaşma çerçevesinde askıya alınan İran yaptırımlarının ilk bölümünü yeniden uygulamaya başladı.

8 Ağustos

- Çin, ABD'nin 16 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına getirdiği vergilere misilleme olarak 16 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürüne yüzde 25 ilave vergi getirildiğini açıkladı.

10 Ağustos

- ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyum için gümrük vergilerini iki katına çıkardığını duyurdu.

14 Ağustos

- İtalya'nın Cenova kentinde A10 otoyolundaki Morandi Köprüsü'nün bir kısmının çökmesi sonucu, 39 kişi hayatını kaybetti. Kentte 12 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

15 Ağustos

- Avustralya'da Yeşiller Partisinden Senatoya seçilen Pakistan doğumlu Mehreen Faruqi, ülkede ilk Müslüman kadın senatör oldu.

18 Ağustos

- BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan yaşamını yitirdi.

2 Eylül

- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Pakistan'a terörle mücadele nedeniyle yapılan 300 milyon dolarlık yardımın iptal edildiğini duyurdu.

3 Eylül

- Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik yargısız infazlarla ilgili askeri belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle, geçen yıl aralık ayında tutuklanan Reuters haber ajansının iki muhabiri, 7'şer yıl hapse mahkum edildi.

7 Eylül

- İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Suriye konulu Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nin ortak bildirisinde, Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye krizine askeri çözüm getirilemeyeceğine yönelik inancı yinelenirken, İdlib'deki durumun Astana mutabakatı çerçevesinde ele alınacağı vurgulandı.

17 Eylül

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi'deki devlet başkanlığı rezidansında baş başa görüştü. Görüşmede, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması kararı alındı.

18 Eylül

- Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirve ve 3 günlük ziyaret çerçevesinde Pyongyang'a gitti.

21 Eylül

- Suudi Arabistan'ın resmi televizyon kanalında ilk kez bir kadın spiker ana haber bültenini sundu.

27 Eylül

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, cezaevinde kötü muamele ve işkence gördüğü yönündeki başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

2 Ekim

- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamadı. Daha sona ortaya çıkan kanıtlardan Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'dan gelen bir ekip tarafından konsolosluk binasında öldürüldüğü ve cesedinin yok edildiği anlaşıldı.

8 Ekim

- Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi mutabakatı çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki silahsızlanma hattında ağır silahların çekilmesi süreci tamamlandı.

17 Ekim

- Suudi Arabistan yönetimi, ABD'ye, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Riyad'a ulaştığı saatlerde terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgede kullanmak üzere 100 milyon dolar verdi.

19 Ekim

- Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etti.

20 Ekim

- Avrupa Parlamentosu (AP), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "acilen" uluslararası bir soruşturma başlatılmasını, Avrupa Birliği (AB) de kapsamlı, güvenilir ve şeffaf soruşturma yapılmasını istedi.

21 Ekim

- İngiltere, Almanya ve Fransa, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamasına ilişkin ortak bildiri yayımladı. Bildiride "Hiçbir şey bu cinayeti haklı gösteremez ve biz bunu en güçlü şekilde kınıyoruz. 2 Ekim'de tam olarak ne olduğunun aydınlatılmasına acil ihtiyaç var." ifadeleri yer aldı.

22 Ekim

- Almanya Başbakanı Angela Merkel, ''Kaşıkçı olayı aydınlatılmadan Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacağını" söyledi.

- Amerikan CNN televizyonu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'dan geldiklerine inanılan 15 kişilik ekipten bir kişinin, Kaşıkçı'nın dublörü olarak kullanıldığını ortaya koyan görüntüleri yayımladı.

23 Ekim

- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı Suudi yetkililerin vizelerinin iptal edileceğini, vize yasağı ve diğer yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

25 Ekim

- Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman olduğunu açıkladı.

26 Ekim

- Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi görevden alarak yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirdi. Başbakanın görevden alınması ülkede siyasi ve anayasal krizin fitilini ateşledi.

31 Ekim

- Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kepler Uzay Teleskobu'nun, derin uzaydaki 9 yıllık keşif yolculuğunun ardından emekliye ayrıldığını açıkladı.

4 Kasım

- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de, tedavi edilmeyen salgın hastalıklar nedeniyle her 10 dakikada bir çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

5 Kasım

- ABD yönetimi, 2015'te nükleer anlaşma çerçevesinde kaldırdığı İran yaptırımlarının enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsayan ikinci bölümünü de uygulamaya başladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a uygulanacak ikinci yaptırım paketinde petrol ithalatına ilişkin Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye geçici muafiyet tanınacağını açıkladı.

7 Kasım

- ABD'de Kongreyi yeniden şekillendirecek ara seçimlerde Demokratlar, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

8 Kasım

- ABD'nin California eyaletinde çıkan yangında 88 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, “California tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı orman yangını" olarak kayıtlara geçti.

14 Kasım

- İngiltere'de Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği ile varılan Brexit anlaşmasına onay verdi.

15 Kasım

- Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişinin idamının istendiğini açıkladı.

- Bangladeş, ülkedeki 700 binden fazla Arakanlı mültecinin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçtiğini duyurdu.

- ABD yönetimi, Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın eski başdanışmanı Suud el-Kahtani ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Katibi'nin aralarında bulunduğu 17 Suudi hakkında yaptırım kararı aldı.

17 Kasım

- Fransa'da ülke genelinde akaryakıt zamlarını protesto eden ve "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen gösteriler düzenlendi.

21 Kasım

- Çinli Mıng Hongvey'in ülkesinde tutuklanmasının ardından boşalan İnterpol Başkanlığına Güney Koreli Kim Jong Yang seçildi.

25 Kasım

- AB üyesi 27 ülke lideri, Brexit anlaşmasını ve İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyon belgesini onayladı.

- Rus savaş gemileri Azak Denizi'nde Kerç Boğazı civarında bulunan Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulundu. Rusya, gemilere el koyarken görevli askeri mürettebatı gözaltına aldı.

26 Kasım

- Ukrayna, Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle sıkıyönetim ilan etti.

- Çin'de Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde bir üniversitede görevli bilim adamı Hı Cienkui, Hong Kong'da düzenlenen uluslararası kongrede embriyo evresinde genetik değişiklik yapılmış ilk bebeklerin dünyaya geldiğini ileri sürdü.

- NASA'nın sismik inceleme aracı "InSight" Mars yüzeyine indi.

1 Aralık

- Eski ABD Başkanı George Herbert Walker Bush, 94 yaşında Teksas'ta hayatını kaybetti.

- CIA, Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, gazeteciyi infaz eden ekibi denetleyen danışmanına cep telefonuyla 11 mesaj gönderdiği, prensin bu mesajlarda Kaşıkçı'nın "öldürülmesi emrini vermiş olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

- ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'deki görüşmesinden "iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi" konusunda uzlaşma çıktı.

3 Aralık

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de bir bilim insanının "bebeklerin genetiğini değiştirdiği" iddiasının ardından "gen düzenlemelerini" araştırmak amacıyla kurul oluşturulacağını bildirdi.

4 Aralık

- CIA Direktörü Gina Haspel Senato'da bir grup senatöre Kaçıkçı cinayetiyle ilgili brifing verdi.

- İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nın Palermo kentinde faaliyet gösteren ülkenin en ünlü mafyası "Cosa Nostra"ya düzenlenen operasyonda 46 kişi yakalandı.

6 Aralık

- Çinli teknoloji şirketi Huawei'in sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da gözaltına alındı.

- Yemen'deki iç savaşı sonlandırmak amacıyla BM öncülüğündeki istişare toplantıları, İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda başladı.

7 Aralık

- Çin, Ay'ın karanlık yüzüne inecek keşif aracı Çang'ı-4'i uzaya fırlattı.

8 Aralık

- Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "sarı yelekliler" olarak anılan göstericilerin öncülük ettiği eylemlere 125 bin kişinin katıldığını, çıkan olaylarda binden fazla kişinin gözaltına alındığını, 17'si polis 118 kişinin yaralandığını açıkladı.

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de gösteri düzenleyen yüzlerce "sarı yelekli", AB kurumlarına doğru yürümeye başladı. Ülkedeki ekonomik koşulları ve akaryakıt zamlarını protesto eden "sarı yeleklilere" Brüksel'in merkezinde polis müdahale etti.

- Hollanda'da "sarı yelekliler" yoğunluklu olarak Lahey, Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde toplanarak hükümetin istifasını istedi.

10 Aralık

- NASA'nın Voyager 2 adlı uzay aracı, yaklaşık 41 yıllık uzay serüveninin ardından yıldızlar arası bölgeye ulaştı.

- BM'ye üye ülkelerin hazırladığı "Küresel Göç Sözleşmesi" Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen zirvede imzalandı. 150'den fazla ülkenin taraf olduğu sözleşme oy çoğunluğuyla kabul edildi.