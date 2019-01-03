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Dünyada en çok kullanılan masaüstü işletim sistemi belli oldu

Yeni ortaya çıkan rakamlara göre, dünyada en çok tercih edilen masaüstü işletim sistemi belirlendi.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 15:01..
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Yeni açıklanan rakamlar Microsoft'un başarısını gözler önüne seriyor. Windows 10, Windows 7 işletim sistemini geride bırakarak en çok kullanılan işletim sistemi oldu. Böylelikle Windows 7 ile gelen büyük başarı Windows 10 ile devam etti.

WINDOWS 10 ZİRVEYE ÇIKTI

Windows 10, Windows 7'nin yüzde 36,90'lık pazar payını geride bırakarak yüzde 39,22 pazar payıyla masaüstü işletim sistemlerinde liderliği ele geçirdi. İki işletim sistemi, toplamda yüzde 76,12'lik payla sektöre liderlik ediyor. Yani 10 bilgisayardan yaklaşık 8 tanesi Windows 10 veya Windows 7 kullanıyor. Diğer işletim sistemlerini ve pazar paylarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

windows

HEDEF 1 MİLYAR CİHAZ

Microsoft, Windows 10'u piyasaya sürdüğünde, 1 milyar cihaza yükleme hedefiyle yola çıkmıştı. Sayılara baktığımızda, Microsoft'un, bu hedefine gittikçe yaklaştığı görülüyor. Şu anda 700 milyondan fazla cihaz, Windows 10 kullanıyor.

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