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Dünyada en fazla zengine ev sahipliği yapan şehirler

Dünyada en fazla zengine ev sahipliği yapan şehirlerin ilk sırasında Hong Kong yer aldı.

İHA | 17.07.2019 - 12:00..
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Wealth-X verilerinden ve medya yansımalarından elde edilen verilerden yola çıkılarak bir araştırma yapıldı. Bu araştırmada 'Dünyada en fazla zengine ev sahipliği yapan şehirler' belli oldu.

HONG KONG İLK SIRADA

Hong Kong şehrinin bin 106 kilometrekarelik alanında toplam 10 bin zengine ev sahipliği yaptığı saptandı.

Dünyada en fazla zengine ev sahipliği yapan şehirler

İKİNCİ SIRADA NEW YORK VAR

Araştırma 30 milyondan fazla sermayeye sahip zenginlerin çoğunluğunun hangi şehirde yaşadığını baz alırken, ikinci sıraya 8 bin 900 zengin ile New York’un yerleştiği görüldü.

Dünyada en fazla zengine ev sahipliği yapan şehirler

PARİS İLK BEŞ'TE

Diğer şehirlere bakıldığında ise Tokyo’nun 6 bin 800, Los Angeles’in 5 bin 300, Paris’in 4 bin zengine ev sahipliği yaparak listede ilk 5’e giren ülkeler arasında olduğu gözlemlendi.

Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri 5 farklı şehir ile listeye girerek bünyesinde en fazla zengin barındıran ülke olarak raporlandı.

Dünyada en fazla zengine ev sahipliği yapan şehirler

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