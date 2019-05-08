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Dünyada trafik yoğunluğunda İstanbul ikinci sırada

200'den fazla şehrin incelendiği araştırmada, en çok trafik yoğunluğunun Moskova'da yaşandığı belirlendi.

İHA | 08.05.2019 - 11:48..
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Dünya genelindeki şehirlerin trafik yoğunluğunu konu alan araştırma incelendi. PRNet’in INRIX küresel trafik raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre; İstanbul, dünya genelinde en fazla trafik yoğunluğuna sahip ikinci şehir oldu.

İLK SIRADA MOSKOVA VAR

Araştırma 6 kıtada, 38 ülkeden 200’den fazla şehir baz alınarak hazırlanırken, listenin başına Moskova’nın yerleştiği görüldü.

Dünyada trafik yoğunluğunda İstanbul ikinci sırada

157 SAATİMİZ TRAFİKTE GEÇİYOR

Trafikte harcanan süreler incelendiğinde ise İstanbulluların, 157 saatini trafikte geçirdiği saptandı. Trafik yoğunluğunda listenin başına yerleşen Moskova, trafikte bekleme kategorisinde ise 210 saat geçirerek bu alanda birinci sıraya yerleşti. 2018 yılında trafik yoğunluğu bakımından listenin ikinci sırasında yer alan İstanbul’un 2017 yılında ise üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi.

Dünyada trafik yoğunluğunda İstanbul ikinci sırada

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında trafik ile alakalı 200 bin 16 haber çıkışı tespit edilirken, İstanbul’da yaşanan trafik yoğunluğunun medyanın da gündeminde olduğu görüldü.

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