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Dünyada ülkelerin haber okuma sıralaması

Yayımlanan raporda haberlerin artık kağıt yerine dijitalden okunmasına dikkat çekildi.

DHA | 25.06.2019 - 18:34..
  1. Haberler
  2. Medya
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Haber ve Medya Araştırma Merkezi ile Avustralya’daki Kanberra Üniversitesi tarafından hazırlanan Dijital Haber Raporu 2019 araştırmasına göre en fazla haber takip eden ülkeler belirlendi.

MEDYADA DÖNÜŞÜM

Medyada değişim ile birlikte geleneksel medyada da dönüşüm başladı. Birçok gazete bu anlamda dijital yatırımlara ağırlık verdi.

Dijital medyada harcanan zaman geleneksel medyaya kıyasla daha az olsa da çalışma tercihin geleneksel medyadan yana olduğunu gösteriyor. Ankete katılan 38 ülkenin 29'unda çoğunda haberlerin geleneksel medyadan takip edildiği kaydedildi. Sosyal medyadan haber takip edenlerin oranı ise yüzde 17 olarak ifade edildi.

Bu noktada Avustralyalıların yüzde 52 ile en az haber okuyucusuna sahip ülke olduğu belirlendi. En fazla haber okuyucusu bulunan ülke ise yüzde 85 oranla İsveç oldu.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADAN LİSTEYE GİRDİ

Sıralamada Türkiye de bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında yer alan ülkede, günde bir kereden fazla haber kaynağını kontrol ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 78. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre online kaynaklardan haberleri takip edenlerin oranı yüzde 42 iken, çevrimdışı kaynakları kullananların oranı yüzde 58 olarak belirlendi.

Ayrıca raporda okuyucularının yüzde 14’ünün sosyal medyayı ana haber kaynağı olarak kullandığı kaydedildi.

İŞTE EN FAZLA HABER TÜKETEN ÜLKELER

1- İsveç – Yüzde 85
2- Polonya – Yüzde 79
3- Türkiye – Yüzde 78
4- Güney Kore – Yüzde 77
5- İtalya – Yüzde 70
6- Birleşik Krallık – Yüzde 67
7- Almanya – Yüzde 64
8- Amerika Birleşik Devletleri – Yüzde 63
9- Fransa – Yüzde 60
10- İspanya – Yüzde 58
11- Kanada – Yüzde 57
12- Avustralya – Yüzde 52

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