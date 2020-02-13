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Dünya'dan 330 ışık yılı uzakta yeni bir gezegen keşfedildi

Avrupa Uzay Ajansı, Bukalemun Takımyıldızı yakınında yeni bir yavru öte gezegen tespit etti.

AA | 13.02.2020 - 17:04..
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Rochester Teknoloji Enstitüsü'nde görevli bilim insanları, Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia adlı yapay uydusunun verilerini kullanarak yeni bir öte gezegen keşfetti.

Bukalemun Takımyıldızı yakınında bulunan çok küçük öte gezegene, "2MASS 1155-7919 b" ismi verildi.

5 milyon yaşındaki bir yıldızın yörüngesinde dönen öte gezegenin, Jüpiter'in 10 katı büyüklüğünde olduğu açıklandı.

gezegen

GEZEGEN OLUŞUM AŞAMASINDA BULUNUYOR

Çalışma ekibinin lideri Annie Dickson-Vandervelde, "Keşfettiğimiz loş ve soğuk obje çok genç ve Jüpiter'den sadece 10 kat büyük. Bu da hala oluşum aşamasındaki bebek bir gezegene baktığımız anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Öte gezegenin yıldızına uzaklığı, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 600 katı iken, gelecekte yapılacak gözlemler ile gezegenle yıldızın bu uzaklığı hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilmesi bekleniyor.

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Dünya'dan 330 ışık yılı uzakta yeni bir gezegen keşfedildi

Dünya'dan 330 ışık yılı uzakta yeni bir gezegen keşfedildi

Dünya'dan 330 ışık yılı uzakta yeni bir gezegen keşfedildi

Dünya'dan 330 ışık yılı uzakta yeni bir gezegen keşfedildi

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