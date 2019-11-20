Dünyanın 5G destekli ilk otomobil lastiği tanıtıldı

İtalya merkezli lastik üreticisi Pirelli, Torino'na yeni bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte dünyanın ilk 5G lastiğini tanıtan şirket; Audi, Ericsson, Tim, Italdesign ve KTH ile bir iş birliği yaptığını açıkladı.

Çeşitli sensörlerle donatılan ve 5G desteğine sahip Cyber Tyre isimli akıllı lastikler, anlık veri kontrolü yapıp anında şoföre iletebiliyor. Bu sayede hem lastiklerin hem de yolun durumu hakkında anlık veriler elde edilebiliyor.

TÜM VERİLER ANINDA İLETİLECEK

İçinde bir sensör bulunan Pirelli Cyber Tyre; katedilen kilometre, dinamik yük ve su birikintilerinden zayıf kavramaya kadar yol yüzeyindeki olası tehlike durumları gibi verileri otomobile iletecek. Bu sayede ise otomobilin karşılaştığı riskler de en aza inecek.

5G VE SIFIR GECİKME

Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan 5G teknolojisi, kullanıcılara sıfır gecikmeye sahip yüksek hızda bağlantı hızları sunacak. Bu sayede akıllı lastikler, yol ile ilgili tüm verileri anında şoföre iletebilecek.

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