taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3159
Euro
7.0207
Altın
1547.64
Borsa
95605.22
Gram Altın
314.165
Bitcoin
35799.99

Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi

Avrupa, ABD, İngiltere, Kanada, Japonya ve İsviçre merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvenceye almak için swap hattını genişletme kararı aldı.

AA | 16.03.2020 - 06:38..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi

Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, dünyanın önde gelen 6 merkez bankasının, piyasaların ABD doları cinsinden likidite teminini artırmak için koordineli hareket etme kararı aldığı belirtildi.

Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi

SWAP HATTINI GENİŞLETTİLER

Ortak plan kapsamında, 6 merkez bankası, bir hafta süreli mevcut operasyonlarına ek olarak, gecelik endeks swapları (OIS) üzerinden 25 baz puandan 84 günlük vadeyle haftalık dolar vermeye başlayacak. Buna, 16 Mart haftasında planlanan swap operasyonlarında başlanacak.

ECB’nin açıklamasında, "Yeni fiyatlandırmanın ve vade süresinin dolar fon piyasalarının sorunsuz işlemesini desteklemek için uygun olduğu sürece devam edeceği" belirtilerek, Swap hattının küresel fonlama piyasalarındaki güçlükleri hafifletmek için önemli bir likidite görevi göreceği vurgulandı.

Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi

VİRÜS NEDENİYLE YÜKSELEN DOLARA KARŞI

Merkez bankalarının bu swap hamlesinin, son haftalarda yeni tip koronavirüs salgını endişeleriyle yükselen ABD dolarına erişmek için bankalar ve şirketler tarafından yapılan masrafları düşürmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti.
Petrol devlerinin kaybı 495 milyar dolar
Rus petrol firmalarının hisseleri yüzde 20'den fazla düşerken, ABD'nin en büyük 6 petrol şirketinin piyasa değeri toplam 97 milyar dolar eridi.
Suudi Arabistan'ın hedefi Rus petrolünü Avrupa'dan silmek
Riyad yönetimi, Rus Ural petrolünü Avrupa pazarından kaldırmanın hesaplarını yapıyor.
Koronavirüs küresel merkez bankalarında faizi indirtti
Çin'de başlayan koronavirüs nedeni ile daralan küresel ekonominin aktörleri olan ülkelerin merkez bankaları politika faizlerinde düşüşe giderek çözüm arıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
662
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
138
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
23
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
14
İspanya Kralı, babasının maaşını kesti
İspanya Kralı, babasının maaşını kesti
16
Gaziantep genç iş kadınının filmlere konu olacak hikayesi
Gaziantep genç iş kadınının filmlere konu olacak hikayesi
7
İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir