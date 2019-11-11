Dünyanın en genç üniversite mezunu olacak

8 yaşındaki Laurent Simons, 6 yıllık orta öğretimini 1.5 yılda tamamladı. Doğrudan üniversiteye gitmeye hak kazanan deha çocuk, üniversite tercihini Hollanda’daki Eindhoven Teknik Üniversitesi’nden yana kullandı.

SON PROJESİNİ DE TAMAMLAMAK ÜZERE

IQ (Entelektüel Zeka Seviyesi) 145 çıkan Laurent, diplomasını almak için son projesini de tamamlamak üzere.

REKOR KIRACAK

Küçük çocuk, eğer bu eğitimini tahmin edilen sürede tamamlarsa dünyanın en genç üniverisite mezunu olarak adını tarihe yazdıracak.

"BİZİM İÇİN SORUN OLMAZ"

Küçük çocuğun babası, oğlunun diğer çocuklarla ve oyuncaklarla oynamadığını belirterek, "Laurent, yarın bir marangoz olmaya karar verse bile mutlu olduğu sürece bizim için sorun olmaz." diye konuştu.