taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7706
Euro
6.37
Altın
1461.19
Borsa
103326.7
Gram Altın
270.976
Bitcoin
50451.55

Dünyanın en genç üniversite mezunu olacak

Belçika'da doğan 8 yaşındaki Laurent Simons, 9 yaşında üniversiteyi bitirerek dünyanın en genç mezunu olarak adını tarihe yazdıracak.

Haber Merkezi | 11.11.2019 - 16:42..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

8 yaşındaki Laurent Simons, 6 yıllık orta öğretimini 1.5 yılda tamamladı. Doğrudan üniversiteye gitmeye hak kazanan deha çocuk, üniversite tercihini Hollanda’daki Eindhoven Teknik Üniversitesi’nden yana kullandı.

SON PROJESİNİ DE TAMAMLAMAK ÜZERE

IQ (Entelektüel Zeka Seviyesi) 145 çıkan Laurent, diplomasını almak için son projesini de tamamlamak üzere.

Dünyanın en genç üniversite mezunu olacak

REKOR KIRACAK

Küçük çocuk, eğer bu eğitimini tahmin edilen sürede tamamlarsa dünyanın en genç üniverisite mezunu olarak adını tarihe yazdıracak.

"BİZİM İÇİN SORUN OLMAZ"

Küçük çocuğun babası, oğlunun diğer çocuklarla ve oyuncaklarla oynamadığını belirterek, "Laurent, yarın bir marangoz olmaya karar verse bile mutlu olduğu sürece bizim için sorun olmaz." diye konuştu.

Dünyanın en genç üniversite mezunu olacak

Dünyanın en genç üniversite mezunu olacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÇAYKUR üst üste zarar açıklıyor

ÇAYKUR üst üste zarar açıklıyor

588
Alman medyasında DEAŞ'lı paniği

Alman medyasında DEAŞ'lı paniği

149
İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

218
11 milyon fidan topraklarla buluştu

11 milyon fidan topraklarla buluştu

432
İsrail Arap ülkeleriyle yakınlaşıyor

İsrail Arap ülkeleriyle yakınlaşıyor

197
Sınır dışı edilen DEAŞ'lıyı Yunanistan kabul etmedi

Sınır dışı edilen DEAŞ'lıyı Yunanistan kabul etmedi

165
Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir