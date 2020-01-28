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'Dünyanın en kötü kedisi' yeni sahibini arıyor

ABD'de bir hayvan barınağı sosyal medyada, 'dünyanın en kötü kedisi' ilanıyla bir kediyi sahiplendireceklerini duyurdu. Barınağa 115'den fazla sahiplenme başvurusu yapıldı.

Haber Merkezi | 28.01.2020 - 04:19..
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ABD'nin North Carolina eyaletindeki Mitchell County Animal Rescue adlı hayvansahiplendirme kurumu, Facebook hesabından 4 yaşındaki 'Perdita' isimli sahiplendirilmesi için bir ilan paylaştı.

'Perdita'yla tanışın, korkaklar için uygun değildir' başlığıyla paylaşılan ilanda kedinin asık suratlı göründüğü iki fotoğrafı ile sevdiği ve sevmediği özelliklerden bahsedildi.

"MUTLU HİSSETMEMENİZİ SAĞLAYACAK"

İlanda Perdita'nın sevdiği şeyler, 'Bir daha asla mutlu hissetmemenizi sağlayacak şekilde ruhunuzun derinliklerine bakmak, Kedi Tırmalaması Ateşi adlı şarkı, Hayvan Mezarlığı filmi, atlayarak korkutma (uzmanlık alanı), karanlık köşelerde gizlenme, yaşadığı yerin kraliçesi olmak, barınaktakileri hasta olduğu şeklinde kandırmak (veteriner de onun sadece bir pislik olduğunu onaylıyor)' olarak sıralandı.

Sevmedikleri ise 'Pembe renk, yavru kediler, köpekler, çocuklar, Dixie Chicks grubu, Disney filmleri, Noel, herhangi birine sarılmak ve eğlenceli diğer şeyler' olarak belirtildi.

İlan "Perdita, bekar ve kişisel alandan anlayan, sosyal açıdan uyumsuz bir insanla sosyal açıdan uyumsuz olmaya hazır. Ücretsiz sahiplendirme" diye devam etti.

'Dünyanın en kötü kedisi' yeni sahibini arıyor

PAYLAŞIM SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Perdita için Facebook'ta verilen ilanı 8 binden fazla kişi paylaştı, 5 binden fazla kişi ise yorum ile beğeni bıraktı.

AŞIRI YÜKLENMEDEN BAŞVURULAR DURDURULDU

115'den fazla sahiplenme başvurusu aldıklarını belirten kurum, aşırı yüklenmeden dolayı başvurularını durdurduklarını açıkladı.

Grubun direktörü Amber Lowery, Perdita'nın sahiplendirileceği kişinin pazartesi belli olacağını söyledi.

'Dünyanın en kötü kedisi' yeni sahibini arıyor

"BU KEDİ TAM BİR PİSLİK"

Perdita'nın Noel arifesinde barınağa geldiğini ve barınağı ziyaret edenleri kedinin davranışları konusunda uyardıklarını söyleyen Lowery, "Şu anda ona bakıyorum. Küçük yatağında yuvarlanıyor. Tatlı ve sevimli gözüküyor ama onu sevmek istediğiniz anda patiyi vuruyor. Bir yerinin acıdığını düşündük ve veterinere götürdük. Veteriner 'Hayır, bu kedi tam bir pislik' dedi" ifadelerini kullandı.

'Dünyanın en kötü kedisi' yeni sahibini arıyor

'Dünyanın en kötü kedisi' yeni sahibini arıyor

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