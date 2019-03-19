Dünyanın en modern kütüphaneleri açıklandı

ABD'de yayımlanan "Wired" adlı kültür ve teknoloji dergisinin seçkisinde, en güzel 10 modern kütüphane arasında Beyazıt Kütüphanesi, dördüncü sıraya yerleşti

"Kütüphane-i Umum-i Osmani" adıyla 1884'te kurulan kütüphanenin, restorasyonu ve iç tasarımı Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından yapıldı. Kütüphanede, yarısı kitap olmak üzere yaklaşık bir milyona yakın doküman okuyucuyla buluşuyor. Kitapların 11 bin 120'sini aralarında çok önemli eserlerin de bulunduğu "el yazması eserler" oluşturuyor.

İLK SIRA DANİMARKA'NIN

Wired Dergisi, Dünyanın en güzel 10 kütüphanesini şöyle sıraladı:

1 - Danimarka, Dokk1

2 - ABD, Lawrence Halk Kütüphanesi



3 - Çin, Yangzhou Zhongshuge Kütüphanesi

4 - Türkiye, Beyazıt Kütüphanesi

5 - Norveç, Vennesla Kütüphanesi

6 - Norveç, Bodo Kütüphanesi



7 - ABD, Chicago Halk Kütüphanesi

8 - İngiltere, Birmingham Kütüphanesi

9 - Kanada, Halifax Merkez Kütüphanesi

10 - Meksika, Conarte Kütüphanesi