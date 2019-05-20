Dünyanın en yaşlı çiftinin erkeği 108 yaşında öldü

Kyodo ajansının haberine göre, dünyanın en yaşlı çifti olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazanan Japon ailenin erkek üyesi Masao Matsumoto, 108 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Masao Matsumoto (108) ve Miyako Sonoda (100) çifti, geçen ağustosta yaşlarının toplamının 208 yıl ve 259 gün olduğunun onaylanmasının ardından ‘halen hayatta olan en yaşlı çift’ kategorisi ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.

1937’de dünyaevine giren yaşlı çift, Matsumoto’nun ölümüne kadar 81 yıl ve 201 gün evli kaldı ve böylelikle mutlak bir rekor kırdı.

KALP YETMEZLİĞİ NEDENİYLE ÖLDÜ

Daha önceyse 'hayatta olan en yaşlı çift' unvanını yaşların toplamı 210 yıl, 1 ay ve 34 gün olan Norveçli Karl Dolven ve Gurdren Dolven çifti elinde bulunduruyordu.

Beş kız çocuğu sahibi olan Matsumoto-Sonoda çiftinin 13 torunu bulunuyor. Rekortmen çift, torunlarının çocuklarının 25’incisinin doğumuna da tanıklık etmişti. Resmi tanıya göre Matsumoto’nun ölüm nedeni kalp yetmezliği oldu.