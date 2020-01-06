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Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında

Japonya'da yaşayan Kane Tanaka, 117. doğum gününü kutlayarak sahip olduğu 'dünyanın en yaşlı insanı' rekorunu yeniledi.

İHA | 06.01.2020 - 10:39..
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Japonya'da 2019'da dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kane Tanaka, 117. doğum gününü kutladı.

BAKIMEVİNDE KUTLAMA

Geçtiğimiz yıl 9 Mart'ta, 116 yıl 66 gün ile dünyanın yaşayan en yaşlı insanı unvanını elde eden Tanaka, yeni yaşına Japonya'nın Fukuoka kentinde yaşadığı bakımevinde girdi.

YAŞLANAN NÜFUSUN SİMGESİ

Sahip olduğu rekoru yenileyen Tanaka, Japonya'nın yaşlanan nüfusunun simgelerinden biri olarak görülüyor.

Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında

DOĞAN BEBEK SAYISINDA AZALMA

Yaşlanan nüfus, büyük sorun Japonya'da hükümet verilerine göre, doğan bebek sayısı geçtiğimiz yıl tahmini yüzde 5.9 oranında düşerek 900 bin altına geriledi. Söz konusu sayının, 1899'da verilerin toplanmaya başlamasından bu yana kaydedilen en düşük oran olduğu belirtildi. Artan sosyal güvenlik harcamaları nedeniyle yaşlanan nüfus, Japonya'daki en büyük sorunlardan biri olarak görülürken genç iş gücü sıkıntısı da hükümeti ülkeye yabancı işçi çekecek politikalar uygulamak zorunda bırakıyor.

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