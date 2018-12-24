Dünyanın en yüksek 10 teknolojik binası

İster yenilik ister arazi kıtlığı nedeniyle olsun, kasaba ve şehirlerin genişlemesi son yıllarda çok dikey bir oranda artmıştır. Aslında dünyanın en etkileyici teknoloJik binaları, şehirler ve devletler arasında da bir rekabet haline geldi. Gökdelenler söz konusu olduğunda, Kuzey Amerika, 20 yıl önce bu yüksek binaların %75'ine sahipti, fakat günümüzde Asya ve Orta Doğu bu liderliği devraldı.

Zamanla sürekli değişen modern mühendislik harikası binalar, yükselmeye ve ilgi çekmeye devam ediyor. İşte sizin için hazırladığımız, dünyanın en yüksek 10 binası:

1. BURJ KHALIFA - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ - 828 METRE

Dubai'de bulunan dünyanın en yüksek binası, 828 metre yüksekliğe sahiptir. Öncelikle çelik ve betondan inşa edilen bina, Chicago'daki Willis Tower ve New York'taki One World Trade Center gibi binaları inşa eden mimarlar tarafından oluşturuldu. 2010 yılında tamamlanan bina, 19 konut kulesine, yapay bir göle, dokuz otele ve bir alışveriş merkezine yayılmış 30 bin konuta sahiptir.

2. ŞANGAY KULESİ - ÇİN - 631 METRE

Dünyanın en yüksek ikinci binası olan Şangay Kulesi, aynı zamanda Çin'in en yüksek binasıdır. 631 metre yüksekliğindeki bina 121 kattan oluşuyor. Şangay Kulesi'nin inşaatı 2006'da başladı ve toplam sekiz yıl sürdü. Bu bina Amerikan mimarlık firması Gensler tarafından tasarlanmıştır. Şangay Kulesi'nde toplam 320 otel odası ve bin 100 park yeri bulunuyor.

3. MEKKE KRALİYET SAAT KULESİ - SUUDİ ARABİSTAN - 601 METRE





Suudi Arabistan'da bulunan Mekke Kraliyet Saat Kulesi, 601 metre yüksekliğe sahiptir. Devlete ait olan binada,120 katlı bir otel, konferans merkezi, İslam müzesi ve 10 bin kişilik bir ibadet odası bulunmaktadır. Binada ayrıca 5 katlı bir alışveriş merkezi ve Ay gözlem merkezi de bulunuyor.

4. ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ - ÇİN - 598 METRE





Uluslararası Finans Merkezi, Çin'in Shenzhen kentinde bulunan ve 598 metre yüksekliğe sahip bir binadır. 2015 yılında tamamlanan binada, bir konferans merkezi, otel ve çok sayıda üst düzey perakende alanı bulunmaktadır. 115 katlı binanın en üst katına ulaşmak için 33 adet çift katlı asansör hizmet veriyor.

5. LOTTE DÜNYA KULESİ - GÜNEY KORE - 554 METRE

Lotte Dünya Kulesi, Güney Kore'nin Seul şehrinde bulunuyor. Mart 2011'de başlanan bina inşaatı, 2016 Mart ayında tamamlandı. Bina, altı tanesi yer altında bulunan 123 kattan oluşmaktadır. Lotte Dünya Kulesi, Richter ölçeğine göre 9'a kadar olan depremlere dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

6. DÜNYA TİCARET MERKEZİ - ABD - 541 METRE

541 metre yüksekliğe ve 104 kata sahip olan Dünya Ticaret Merkezi, aynı zamanda Amerika'nın en yüksek binasıdır. 2014 yılında inşaatı tamamlanan bina, aynı zamanda Amerika'nın en ünlü yapılarından biridir.

7. GUANGZHOU CTF FİNANS MERKEZİ - ÇİN - 530 METRE

Güney Çin'in Guangzhou şehrinde bulunan CTF Finans Merkezi, 2016 yılının ekim ayında tamamlanan karma kullanımlı bir gökdelendir. Bina, bir alışveriş merkezine, ofislere ve bir otele ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca bu bina, saatte 71 km hıza ulaşan, dünyanın en hızlı asansörlerinden birine ev sahipliği yapıyor.

8. TIANJIN CTF FİNANS MERKEZİ - ÇİN - 530 METRE

Tianjin'deki CTF Finans Merkezi, Guangzhou'daki CTF Finans Merkezi ile birlikte dünyanın en yüksek yedinci binasının unvanını elinde tutuyor. Kulelerin her ikisi de 530 metre yüksekliğe sahiptir.

9. CHINA ZUN - ÇİN - 508 METRE

Pekinde bulunan bu bina, 2018 yılında tamamlandı. Pekin'in Merkezi İş Bölgesi olarak hizmet verecek bina 508 metre yükseklikte bulunuyor.

10. TAPEI 101 - TAYVAN - 508 METRE

Adından da anlaşılacağı gibi 101 kata sahip olan bina, 2004 yılında inşa edildi. Tepesindeki gözlem evi sayesinde turistlerin bir hayli ilgisini çeken Tapei 101, yeşil -mavi renk tonlarıyla biliniyor.

