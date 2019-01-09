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Dünyanın en yüksek kapasiteli flaş belleği tanıtıldı

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2019), ilklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu sefer de dünyanın en yüksek kapasiteli flaş belleği kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 14:22..
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Amerika'daki Tüketici Elektroniği Fuarı, yine bir ilke imza attı. SanDisk tarafından dünyanın en yüksek kapasiteli flaş belleği tanıtıldı. Geliştirdiği birçok depolama teknolojileri ile adını tüm dünyaya duyuran SanDisk'in bu yeni flaş belleği tam 4TB depolama kapasitesine sahip.

flaş disk

USB-C tipinde olan bu flaş bellek, yakın zamanda kullanıcıların erişimine açılacak. Buna ek olarak SanDisk, 1 GB / sn gibi yüksek hızda veri aktarımı yapabilen ve IP55 dayanıklılık sertifikasına sahip SSD modellerini duyurdu. 500GB, 1TB ve 2TB kapasiteli yeni SSD'ler. 2019'un ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

sandisk


Şirket son olarak, kullanıcıların dosyalarını kolayca saklamalarını, görüntülemelerini ve aramalarını sağlayacak, flaş sürücü verilerinin kopyalarını oluşturan bulut depolama teknolojisi SanDisk Flashback'i tanıttı.

Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019 ile ilgili bütün haberlerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz:

ENSONHABER CES2019


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