Dünya'nın ilk oluşumuna ilişkin araştırma yapıldı

Live Science'ın haberine göre, Christian Maas yönetimindeki bir grup araştırmacı, erken dünya'nın erimiş magma okyanusuyla kaplı olduğunu iddia etti. Bilim insanlarının görüşüne göre, bu okyanus, Mars büyüklüğündeki bir uzay cisminin yeni gezegene çarpışması sonucu yaklaşık 4.5 milyar yıl önce oluştu. Bu çarpışma sonucu Ay'ın da oluştuğu tahmin ediliyor.

DÜNYA'NIN DÖNÜŞÜ MAGMAYI SOĞUTUYOR

Magma okyanusunun derinliğinin birkaç bin kilometre olduğu ifade edilirken bilim insanları, okyanusun daha sonra hangi jeolojik süreçlerden geçtiğini öğrenmek için yer kabuğundaki en yaygın mineral olan silikatın kristalleşme sürecinin modelini yaptı.

Dünya'nın hızlı dönüşünün magma okyanusunu soğuttuğu ve minerallerin kristalleşmesine yol açtığı tespit edildi.