Tekno Uzay 4. Bölüm : ''Dünya'ya en çok benzeyen gezegen: Proxima Centauri b''

''Güneş sistemine en yakın dış gezegen olarak bilinen ve Dünya'dan 4,2 ışık yılı uzaklıkta bulunan Proxima Centrauri b, sahip olduğu koşullar nedeniyle yaşam ihtimali en yüksek gezegen olarak gösteriliyor. Gelin bu gezegene hep beraber daha yakından bakalım.''

Proxima Centauri b, bir Güneş dışı gezegen olup Güneş'e en yakın yıldız olan kırmızı cüce Proxima Centauri etrafındaki yörüngesi yaşanabilir bir bölgede yer alıyor. Dünya'dan 4,2 ışık yılı (40 trilyon km) uzaklıkta bulunan gezegen, Erboğa takımyıldızının içerisinde yer alıyor. Güneş Sistemi'ne bilinen en yakın Güneş dışı gezegen olma özelliğine sahip Proxima Centauri b, muhtemelen yaşanabilir bir bölge olarak adlandırılıyor.

11 günde bir aynı konumdan geçen Proxima Centauri b, bu sayede bilim insanları tarafından kolay bir şekilde gözlemlenebiliyor. Dünya'da biraz daha soğuk olan bu gezegen kendi atmosferine sahip olmasıyla oldukça dikkat çekiyor.

NASIL KEŞFEDİLDİ?

Gezegenin varlığına ilk işaretler 2013'te Mikko Tuomi tarafından arşivlenmiş rasat verilerinde bulundu. Verilerin doğru olup olmadığını belirlemek için ise Avrupa Güney Rasathanesi, Soluk Kırmızı Nokta adlı uzay görevini 2016 yılının Ocak ayında başlattı. Söz konusu görevin başlamasından 7 ay sonra Proxima Centauri b'nin varlığı bilim insanları tarafından onaylandı.





GEZEGENDE YAŞAM VAR MI?

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki Proxima Centauri b gezegeninde yaşamın olup olmadığı henüz tespit edilebilmiş değil. Ancak gezegen Dünya'ya en çok benzeyen ve yaşamın olabileceği bir yer olarak adlandırılıyor.

Avrupa Güney Rasathanesi, gezegenin atmosferinde yaptığı bilimsel çalışmaların verilerine dayanarak, gezegende Dünya'dakine benzer sıcaklıkların hüküm sürdüğünü ve çok daha ılıman bir çevreye sahip olduğunu açıkladı. Bilim insanlarına göre Proxima Centauri b'nin sahip olduğu atmosfer, ısıyı gezegenin diğer taraflarına taşıyabilecek kadar yoğunsa, gezegenin büyük bir bölümü muhtemelen yaşanabilir bölgeler arasında yer alıyor.

Bilim insanlarının yaptığı hesaplamalara göre, gezegenin ilk meydana geldikten sonraki ilk 100-200 milyon senede aldığı radyasyondan dolayı, bir okyanus kadar su kaybetmiş olabileceği söyleniyor.





Güneş patlamaları nedeniyle gezegenin atmosferinin bozulduğunu savunan bilim insanları, bu nedenle yüksek radyasyonun gezegende hüküm sürdüğünü ifade ediyor. Peki Proxima Centauri b'de bu kadar yüksek radyasyon varsa, bilim insanları bu gezegende nasıl yaşamın olabileceğini savunuyor?

Yüksek radyasyon, gezegende her ne kadar insan yaşamını tehdit etse de diğer canlıların yaşamasına engel değil. Bilim insanları, 4 milyar yıl önce de Dünya'nın Güneş'ten gelen yoğun radyasyona maruz kaldığını, ancak bu radyasyonun Dünya yüzeyine oldukça az etki ettiğini söylüyor. Milyarlarca yıl önce yoğun radyasyona maruz kalan Dünya'da şu an yaşam varsa Proxima Centauri b'de neden olmasın?





Buna ek olarak dünyadaki organizmalar, koruyucu pigmentler ve gelişmiş DNA tamir molekülleri gibi radyasyona karşı korunmak için çeşitli biyolojik mekanizmalar kullanıyor. Araştırmacılara göre Proxima Centauri b'nin yüzeyinde bile yoğun radyasyon bulunuyorsa, bu organizmalar bir şekilde gezegende yaşıyor olabilir.

Gezegenin yüzey sıcaklığı eksi 39 santigrat derece olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklığın kutup bölgelerinde yükselebileceğini öngören bilim insanları, gezegende hala sıvı suyun bulunabileceğini iddia ediyor.





GELECEKTE NELER OLACAK?

Proxima Centauri b'nin belkide en dikkat çekici özelliği uzun bir ömre sahip olması. Günümüzden yaklaşık birkaç milyar sonra Güneş de dahil olmak üzere gökyüzünde gördüğümüz birçok yıldız sönerek ölecek. Ancak araştırmalara göre Proxima Centauri b, yaklaşık 1 trilyon yıl daha gökyüzünde kalmaya devam edip yaşamını sürdürecek.

Bilim insanları, bu gizemli gezegen ile ilgili araştırmalarına devam ederken, Dünya dışı yaşamın olabileceği en yakın gezegen olması nedeniyle Proxima Centauri b önümüzdeki yıllarda da adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

Tekno Uzay'ın dördüncü bölümünde Dünya'ya en çok benzeyen gezegen olan Proxima Centauri b'ye kısa bir yolculuk gerçekleştirdik. Bir sonraki bölümde bambaşka uzay yolculuklarıyla karşınızda olacağız.

Aşağıdaki bağlantılardan Tekno Uzay yazı dizimizin birinci, ikinci ve üçüncü bölümlerine ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.

Tekno Uzay 1. Bölüm : ''Mars'ın derinliklerine yolculuk.''

Tekno Uzay 2. Bölüm : ''Uzayda var olan büyük sır: Kara delikler.''

Tekno Uzay 3. Bölüm : ''Gökyüzünün parlayan sırları: Yıldızlar''