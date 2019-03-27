Mars'ın derinliklerine gizemli bir yolculuk

Tekno Uzay 1. Bölüm : ''Mars'ın derinliklerine yolculuk.''

''Yıllardır kızıl gezegen Mars hakkında birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Uzaylılardan tutun da yaşam bulgularına kadar birçok iddia ile gündeme gelen Mars gezegenine, daha yakından bakmaya ne dersiniz?''

Güneş'ten itibaren dördüncü gezegen olan Mars, ismini yunan mitolojisindeki savaş tanrısından almıştır. Yüzeyinde yaygın olarak bulunduğu demiroksitten dolayı kızıl bir renge bürünen Mars'ın, iki adet de uydusu bulunuyor.

Dünya'dan sonra Güneş sistemindeki gezegenler içinde, sıvı su ve yaşam izlerinin bulunması en muhtemel gezegen olan Mars, elde edilen bilgilere göre oldukça su çeşitliliğine sahipti.

MARS'IN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Dünya'nın yaklaşık yarısı kadar bir yarıçapa sahip olan kızıl gezegen, Güneş sisteminin en büyük dağı olan Olimpos Dağı'na ev sahipliği yapıyor. Mars'taki zamanı da ele alacak olursak, kızıl gezegendeki 1 tam yıl, 687 Dünya gününe eşit sayılıyor. Yüzeyinde yaklaşık -50 santigrat derece bir sıcaklık ölçülen Mars'ın, kutup bölgelerinde ise bu sıcaklık daha da fazla düşüyor.





MARS KEŞİFLERİ

Mariner-4 adlı uzay aracını Mars keşfi için uzaya fırlatan NASA, ilk defa 1964 yılında bir Mars projesini başarılı bir şekilde tamamladı. Mars yüzeyine ilk başarılı inişler ise SSCB'nin, Mars Probe projesi kapsamında gerçekleşti. Mars-2 ve Mars-3 araçlarını başarılı bir şekilde yüzeye indiren SSCB, inişten çok kısa bir süre sonra araçlarla olan irtibatı kaybetti.

NASA, 2003 yılında Mars projesi kapsamında, Spirit ve Oppurtunity adlı araçları Mars'a gönderdi. Günümüze kadar uzaya birçok araç fırlatan NASA, Mars projelerine günümüze kadar devam etti.

Gelişen teknoloji ile birlikte çalışmalarına hız veren NASA, InSight uzay aracını Mars'ın derinliklerini incelemesi için 5 Mayıs 2018 tarihinde Mars'a fırlattı. Tam 483 milyon kilometrelik bir yol kat eden InSight uzay aracı, 26 Kasım 2018 tarihinde başarılı bir şekilde Mars yüzeyine indi. Mars'ın yer altındaki oluşumlarını inceleyecek olan araç, günümüzde çalışmalarına devam ediyor.





MARS'IN GİZEMLERİ

Şimdiye kadar birçok gözlem yapılmasına rağmen hakkında birçok iddia ortaya atılan Mars hakkındaki tartışmalar, günümüzde devam ediyor. Bazı iddialara göre daha önce yüzeyinde yaşam olan Mars, daha sonra kurak bir araziye dönüştü.

Mars'taki metan gazı

Bilim insanlarının, gezegenlerde hayat ararken üzerinde durdukları en önemli belirtilerden biri de metan gazıdır. Dünya'daki metan gazının büyük bir bölümünü insanların ürettiğini düşünürsek, metan gazının diğer gezegenlerdeki yaşamın en önemli kanıtları arasında gösterilmesine şaşırmamak gerek.

Curiosity uzay aracı, Mars yüzeyinde gittikçe artan bir metan gazı seviyesi tespit etti. Bilim insanlarına göre bu metan gazı, Mars yüzeyinin altında bulunan donmuş göllerden dolayı meydana geliyordu. Ancak günümüzde Mars yüzeyinin alt kısımlarında ne olduğu bilinmiyor.

Mars vadileri

Mars'ın yüzeyi, uzun ve derin vadilerden oluşuyor. Bilim insanlarına göre, bu vadilerin oluşumuna sudan başkası neden olamaz. Araştırmacılar, yıllar önce Mars'ta akarsuların olduğunu ve bu derin vadilerin bu akarsular nedeniyle oluştuğunu iddia etse de bu vadilerin nasıl oluştuğu günümüzde hala bilinmiyor.

FOTOĞRAFLARDAKİ GİZEMLER

Şimdi sizleri Mars'a gönderilen araçlar tarafından çekilen ve nasıl oluştukları hala belli olmayan, Mars yüzeyindeki bazı şekillerin fotoğraflarıyla başbaşa bırakıyoruz.

Kızıl gezegendeki garip kum tepeleri, bilim insanları tarafından hala araştırılıyor. Mars, tozlu ve rüzgarlı bir gezegen olduğundan bu tip oluşumlar normal olarak karşılanıyor.





Bir başka görüntüde ise Mars yüzeyinde garip bir küre beliriyor. Ancak araştırmacılar, bunun ne olduğunu hala çözebilmiş değil.

NASA'nın Curiosity aracından çekilen aşağıdaki görüntüde ise gökyüzünde garip bir şeklin olduğu görülüyor. Bazı iddialara göre, bu bir yabancı cisim olsa da birçok insan aslında bu görüntünün Dünya'da çekildiğini ve NASA'nın insanları kandırdığını öne sürüyor.

Viking-1 uzay aracı, 1976 yılında Mars'ıın yüzeyinde garip bir yüz fotoğrafladı. Bu yüz hakkında ortaya birçok iddia atılmasına rağmen bunun rastgele oluşmuş bir yapı olduğu öne sürüldü.

NASA'nın yayınladığı bir diğer fotoğrafta ise kayanın üzerinde duran bir metal parçası göze çarpıyor. Parçanın bulunduğu konumun son derece zorlu olması, günümüze kadar cismin incelenememesine neden oldu.

2014 yılında Opportunity aracı, farklı günlerde çektiği aynı bölgeye ait fotoğraflar gönderdi. İlk fotoğraflarda orada olmayan bir taş, sonraki fotoğraflarda ortaya çıktı. NASA ise Opportunity uzay aracının dönerken taşı hareket ettirdiğini ve taşın o yüzden sonraki fotoğraflarda belirdiğini açıkladı.

Mars aracı Curiosity, Gare kraterini fotoğrafladığında yeni bir tartışma başladı. Fotoğrafın sol tarafında kraterin yüzeyinde beliren parlak ışık, bilim insanları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.









Curiosity Mars aracı tarafından çekilen aşağıdaki fotoğraf, dev bir Mars yengecini ortaya çıkardı. Söz konusu fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından Mars'ın yer altı mağaralarında yaşayan çeşitli canlılar olabileceği iddia edilse de bilim insanlarına göre bu fotoğraf, tamamen bir göz yanılması.

Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan Mars'taki piramit fotoğrafı, kızıl gezegende önceleri bir uygarlık yaşadığı yönünde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

2006 yılında çekilen aşağıdaki fotoğraf, bir kafatasını andırsa da NASA'ya göre bu sadece bir kaya.

Yıllardır kızıl gezegen hakkında birçok iddia ortaya atılsa da bilim insanları hala Mars'ın gizemini çözebilmiş değil. NASA, Mars'ı derinlemesine araştırmak için birçok Mars projesi planlıyor. Ayrıca Elon Musk, insanları Mars'a götürmek için Starship adında dev bir uzay gemisi inşa ediyor.

Belki de bütün bu gizemleri, gelecekte Mars'a giderek açıklığa kavuşturabiliriz. Siz ne dersiniz?

Tekno Uzay'ın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde uzayın derinliklerine yeni bir yolculuk yapmak için karşınızda olacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

Ayrıca tarihteki teknolojik olayları ele aldığımız 'Teknoloji Tarihi' bölümlerine de aşağıdan ulaşabilirsiniz.