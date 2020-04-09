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Dünya'ya yaklaşan kuyruklu yıldız parçalandı

Mayıs ayında Dünya'dan da gözlemlenmesi beklenen kuyruklu yıldız Atlas'ın parçalandığı açıklandı.

Haber Merkezi |
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Dünya'ya yaklaşan kuyruklu yıldız parçalandı

Uzaya araştırmalarını sürdüren bilim insanları, geçtiğimiz aylarda yeni bir kuyruklu yıldız keşfetti. Keşfedilen kuyruklu yıldızın Dünya'ya yaklaştığını söyleyen bilim insanları, parlaklığının giderek artıran yıldızın çıplak gözle de görülebileceğini açıklamıştı.

Atlas'ın, mayısta Dünya'ya en yakın konuma geldiğinde, yeşilimsi renginin de çıplak gözle görülme ihtimali vardı.

KUYRUKLI YILDIZ PARÇALANDI

Atlas'ı takip eden astronomlara göre, Dünya'nın yanından çarpıcı bir parlaklıkla geçeceği umutlarını uyandıran kuyruklu yıldız parçalanmış gibi görünüyor ve bu nedenle Dünya'dan görülme ihtimali de oldukça zor.

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Son görüntüler, kuyrukla aynı hizada 'uzamış baş' şekli bulunduğunu gösteriyor. Astronomlar Quanzhi Ye ve Qicheng Zhang, bu şeklin kuyruklu yıldızın “önemli ölçüde parçalanmasıyla” uyumlu olduğunu belirtti.

Bu gözlemler, Nisan'ın ilk haftasında yapılan takip incelemelerinde doğrulandı. Şekil ve cismin parçalandığını gösteren belirti teyit edildi.

Amatör gökbilimciler tarafından çekilen görüntüler, kuyrukluyıldızın Dünya’dan halihazırda görülebilecek şekilde parçalara ayrılmış olabileceğini gösterdi.

NEDEN PARÇALANDIĞI BİLİNMİYOR

Astronomlar için hala nispeten yeni olan Atlas Kuyruklu yıldızı ve onun nasıl parçalanmış olabileceğine hakkında hala çok az şey biliniyor.

Bu haliyle cisim ya bütün, ya da parçalara ayrılmış olarak Dünya’dan hala görülebilir, fakat bilim insanlarının bunu cisim Dünya’ya yaklaşana kadar kesin bir şekilde bilmeleri pek mümkün olmayacak.

Instagram: @eshteknoloji

 

Dünya'ya yaklaşan kuyruklu yıldız parçalandı

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