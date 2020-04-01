Düşünceleri metne dönüştüren yapay zeka geliştirildi

Bilim insanları, insan düşünceleri metne çevirebilen yeni bir yapay zeka teknolojisi geliştirdiklerini açıkladı.

Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli araştırma ekibi, epileptik nöbetleri izlemek için beyinlerine elektrot implantları yerleştirilmiş dört katılımcı kullandı. Daha sonra katılımcılardan 50 farklı cümleyi tekrarlamaları istendi ve beyin aktiviteleri takip edildi.

VERİLER SAYIYA, DAHA SONRA DA CÜMLELERE DÖNÜŞTÜ

Elde edilen veriler bir makine öğrenme algoritmasına yerleştirildi ve bu da onları bir dizi sayıya dönüştürdü. Ardından sistem, elde ettiği sayıları çıkan seslerle karşılaştırdı. Bir süre sonra yapay zeka, elde ettiği sayıları ingilizce cümlelere dönüştürmeyi başardı.

Başlangıçta elde edilen cümleler hiçbir anlam ifade etmiyordu. Ancak yapay zeka, elde ettiği her bir kelimeyi gerçek seslerle sürekli karşılaştırarak öğrenmeye ve gelişmeye başladı.

Araştırmacılara göre elde edilen cümleler hala çok anlamlı değil, ancak ilk baştaki cümlelere göre daha az hata payına sahipler.

Bilim insanları, şu anda metni oluşturmak için insanların konuşmalarından beyin aktivitelerini izliyor. Ekip, konuşamayan insanların da düşüncelerini metne dönüştürmek için çalışmalarına devam ediyor.