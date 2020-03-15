Düzce'de korona belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı

Almanya'dan 12 gün önce Düzce'nin Gölkaya ilçesine dönen bir ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F., ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü.

Küçük kız koronavirüs şüphesi ile başka bir hastaneye sevk edileceği sırada, babası tarafından kaçırıldı.

POLİS OTOMOBİLİ DURDURDU

Polis ekipleri, yetkililerin ihbarı üzerine harekete geçerek baba Ü.F. ve kızının içinde bulunduğu otomobili, Yığılca sapağı mevkisinde durdurdu.

Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülerek gözetim altına alındı.

'PANİKLE YAPTIM' DEDİ SERBEST KALDI

Emniyette verdiği ifadesinde bir anlık panikle böyle bir şey yaptığını belirten Ü.F., serbest bırakıldı.