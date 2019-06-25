DxOMark testlerine göre en iyi kameraya sahip 5 telefon

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, iyi fotoğaf kalitesine sahip akıllı telefon arayan kullanıcıların en çok göz attığı internet sitelerinin başında geliyor.

DxOMark mühendisleri, hem kontrollü laboratuar ortamlarında hem de doğal ve açık alan sahnelerinde akıllı telefon kameralarının varsayılan ayarlarını kullanarak 1500'ün üzerinde test görüntüsünü ve 2 saatten fazla videoyu inceleyerek değerlendiriyor.

Telefonlara çeşitli kamera testleri uygulayan DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip 5 akıllı telefonu sizler için listeledik.

(Dilerseniz kamera bilgilerinin sonunda bulunan bağlantılardan telefonların DxOMark inceleme sayfasına giderek birçok inceleme verisine göz atabilirsiniz.)

1. SAMSUNG GALAXY S10 5G

Samsung'un geçtiğimiz şubat ayında tanıttığı Galaxy S10 ailesinin 5G destekli modeli olan Galaxy S10 5G, kamera kalitesi olaran ortalama 112 puan almayı başardı. Dörtlü arka kamera kurulumuna sahip telefonun kamera özellikleri ise şu şekilde:

12 MP f / 1,5-2,4 diyaframa sahip ana kamera

16 MP f / 2,2 diyaframa sahip ultra geniş açılı kamera

12 MP f / 2.4 diyaframa sahip telefoto kamera

ToF kamerası

Samsung Galaxy S10 5G'nin ayrıntılı kamera incelemesine ulaşmak için tıklayın.

2. HUAWEI P30 PRO

Huawei'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı P30 serisinin en güçlü modeli P30 Pro, kamera konusunda da oldukça iddialı. Fotoğraf kalite puanına baktığımızda birinci sırada bulunan Galaxy S10 5G'den daha iyi bir performans sunan P30 Pro, video konusunda ise Galaxy S10 5G'nin biraz daha gerisinde kalıyor. Yapılan birçok testten ortalama 112 puan almayı başaran Huawei P30 Pro'nun kamera özellikleri ise şu şekilde:

40 MP f / 1.6 diyafran değerine sahip ana kamera

8 MP f / 3,4 diyafram değerine sahip telefoto kamera

20 MP f / 2,3 diyafram değerine sahip ultra geniş açı kamera

ToF kamerası

Huawei P30 Pro'nun ayrıntılı kamera incelemesine ulaşmak için tıklayın.

3. ONEPLUS 7 PRO

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın piyasaya sürdüğü amiral gemisi modeli OnePlus Pro, Sony'nin en yeni IMX586 48Mp Quad-Bayer sensörünü kullanarak kamera konusunda güçlü rakiplerine kafa tutuyor. DxOMark tetlerinde 111 puan alarak üçüncü sıraya yerleşen telefonun kamera özellikleri ise şu şekilde:

48 MP f / 1.6 diyaframa sahip ana kamera

12 MP f / 2.2 diyaframa sahip ultra geniş açı kamera

8 MP f / 2.4 değerine sahip telefoto kamera

OnePlus 7 Pro'nun ayrıntılı kamera incelemesine ulaşmak için tıklayın.

4. HONOR 20 PRO

Huawei'nin bütçe dostu alt markası Honor'un en yeni amiral gemisi modeli olan Honor 20 Pro, dörtlü arka kamera kurulumu sayesinde güçlü rakiplerine kafa tutmayı başarıyor. DxOMark testlerinde 111 puan alarak fotoğraf konusunda ne kadar iddialı olduğunu gösteren telefon, tıpkı OnePlus 7 Pro'da olduğu gibi Sony'nin IMX586 48Mp Quad-Bayer sensörünü kullanıyor.

48 MP f /1.4 diyaframa sahip ana kamera

8 MP f / 2.4 telefoto kamera

16 MP f / 2.2 ultra geniş açı kamera

2 MP makro kamera

Honor 20 Pro'nun ayrıntılı kamera incelemesine ulaşmak için tıklayın.

5. HUAWEI MATE 20 PRO

Huawei'nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Mate 20 Pro modeli, üstün özelliklere sahip olmasının yanı sıra fotoğrafçılık konusunda da beklentileri oldukça karşılıyor. Leica'nın üçlü kamera sistemini kullanan telefon, DxOMark testlerinden 109 puan alarak listemizin beşinci sırasında kendine yer bulunuyor.

40 MP f / 1.8 diyafram değerine sahip ana kamera

20 MP f / 2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera

8 MP f / 2.4 diyafram açıklığına sahip üçüncü kamera

Huawei Mate 20 Pro'nun ayrıntılı kamera incelemesine ulaşmak için tıklayın.

DXOMARK SIRALAMASINDA 100 PUAN VE ÜZERİNDEKİ DİĞER AKILLI TELEFONLAR:

Huawei P20 Pro - 109 puan

Samsung Galaxy S10 Plus - 109 puan

Xiaomi Mi 9 - 107 puan

iPhone XS MAX - 105 puan

HTC U12+ - 103 puan

Samsung Galaxy Note 9 - 103 puan

Huawei P20 - 102 puan

iPhone XR - 101 puan

Google Pixel 3 - 101 puan

Siz de kullandığınız akıllı telefonu ve kamera deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

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