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E 5’te kaza yapan lüks cip refüje daldı

E-5 karayolu Kadıköy mevkisinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden hakimiyetini kaybettiği lüks cip, refüje çarptıktan sonra adeta amuda kalktı.

İHA | 20.11.2019 - 00:53..
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E-5 karayolu Kadıköy mevkisinde, lüks cipin sürücüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı aracının hakimiyetini kaybetti. Cip önce refüje çarptı ardından ters dönüp adeta amuda kalktı. Takla atan araca seyir halindeki diğer 2 aracın çarpmasıyla yol trafiğe kapandı.

E 5’te kaza yapan lüks cip refüje daldı

TRAFİK AKIŞI BİR SÜRE DURMA NOKTASINA GELDİ

Kazada cipte bulunan sürücüyü, diğer araç sürücüleri çıkardı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise cip sürücüsüne müdahalede bulundu.

Yapılan ilk müdahalenin ardından takla atan aracın şoförü en yakın hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları sürerken karayolunda trafik durma noktasına geldi.

E-5’te kaza yapan lüks cip adeta amuda kalktı -1

E-5’te kaza yapan lüks cip adeta amuda kalktı -2

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