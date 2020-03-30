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Ebru Polat: Her güne bir sevgili koyacağım

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir evinden çıkmayan Ebru Polat'tan karantinadan sonra aşk hayatına hızlı bir giriş yapacağını söyledi.

Haber Merkezi | 30.03.2020 - 09:01..
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Ebru Polat, Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması nedeniyle günlerdir evinden dışarı çıkmıyor."

Evde kendini karantinaya alan Ebru Polat, sosyal medya hesabından sık sık takipçileriyle buluyor. Polat'ın özellikle Instagram hesabından yaptığı son açıklama, takipçilerini de oldukça şaşırttı.

"ÖZEL HAYAT ÖNEMLİ BİR ŞEYMİŞ"

Ebru Polat paylaşımında, "Meğerse özel hayatta çok önemli bir şeymiş. Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Cuma, cumartesi, pazar konserlerde olacağım, geri kalan her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasını, sadece işle uğraşmamın acısını çıkarmış olacağım bence" ifadelerini kullandı.

Ebru Polat: Her güne bir sevgili koyacağım

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