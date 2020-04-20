taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9452
Euro
7.5364
Altın
1683.59
Borsa
98408.68
Gram Altın
376.733
Bitcoin
48770.52

Ebru Şallı, oğlunun mezarında dua etti

Eski manken ve sunucu, lenfomadan kaybettiği 9 yaşındaki oğlunun mezarını ziyaret etti.

DHA |
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Ebru Şallı, oğlunun mezarında dua etti

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Büyük acı yaşayan Ebru Şallı bugün oğlunun mezarını ziyaret etti.

DUA EDİP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şallı, "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua ederken, ona yakınları da eşlik etti.

Ebru Şallı, oğlunun mezarında dua etti

PARS'IN HEDİYE ETTİĞİ BİLEKLİĞİ TAKTI

Öte yandan Şallı, önceki gün oğlunun kendisine hediye ettiği bilekliği takarak, sosyal medya hesabından paylaştı. Üzüntüsünü sevenleriyle paylaşan Şallı, "Ben yine senin annişinim. Ponçiğim, benimlesin hep." notunu düştü.

Ebru Şallı, oğlunun mezarında dua etti

Ebru Şallı, oğlunun mezarında dua etti

Ebru Şallı, oğlunun mezarında dua etti

İlginizi Çekebilir
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, kendini kesti
Kız arkadaşıyla oturduğu sırada elindeki bıçakla kolunu kesmeye başlayan Alakurt, o anların videosunu paylaşarak, "Kendime zarar vermek hoşuma gidiyor" dedi.
Sedef Avcı oğlu Can'ı tıraş etti
Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan Sedef Avcı, oğlu Can'ın uzayan saçlarını da kendi kesti.
Victoria Beckham, 30 işçiye acımadı
Aile serveti 450 milyon dolar olan Victoria Beckham, çalışanlarını ücretsiz izne çıkarınca tepki aldı.
Mesut Özil'in kızına reklam teklifi
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda'ya, 5 milyonluk reklam teklifi geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
188
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
232
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
396
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
220
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
185
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
83
Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza
Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza
166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir