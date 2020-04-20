Ebru Şallı, oğlunun mezarında dua etti

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Büyük acı yaşayan Ebru Şallı bugün oğlunun mezarını ziyaret etti.

DUA EDİP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şallı, "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua ederken, ona yakınları da eşlik etti.

PARS'IN HEDİYE ETTİĞİ BİLEKLİĞİ TAKTI

Öte yandan Şallı, önceki gün oğlunun kendisine hediye ettiği bilekliği takarak, sosyal medya hesabından paylaştı. Üzüntüsünü sevenleriyle paylaşan Şallı, "Ben yine senin annişinim. Ponçiğim, benimlesin hep." notunu düştü.